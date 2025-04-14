«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за игрока «Ювентуса»

По информации источника, английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к приобретению турецкого полузащитника «Ювентуса» Кенана Йилдыза.
Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Ливерпуль». Переход Йилдыза в новый клуб может состояться уже летом текущего года.
Отметим, что год назад «Челси» предпринимал попытку приобрести футболиста, но получил отказ от «Ювентуса».
Йылдыз -(тур. Yıldız — «Звезда») 19 годиков, только с горшка встал!
Йылдыз -(тур. Yıldız — «Звезда») 19 годиков, только с горшка встал!