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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за игрока «Ювентуса»

вчера, 16:50

По информации источника, английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к приобретению турецкого полузащитника «Ювентуса» Кенана Йилдыза.

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Ливерпуль». Переход Йилдыза в новый клуб может состояться уже летом текущего года.

Отметим, что год назад «Челси» предпринимал попытку приобрести футболиста, но получил отказ от «Ювентуса».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:05
....с ума сойти, какая красивая итальянская фамилия -Йилдыза!!!
Йылдыз -(тур. Yıldız — «Звезда») 19 годиков, только с горшка встал!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:14
легенда Челси Джанфранко Дзола хочет, чтоб Челси купил Кенан Йылдыза.
Датак
Датак
вчера в 18:10
Юве как всегда: избавляется от интересных игроков,хотя даже в основном составе полно неликвида
протон
протон
вчера в 17:15
Лучше боритесь уже на поле боя с такими вложениями уже в игроков. Статус клуба уронили до дна
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:09
Вроде как МЮ сейчас не особо с деньгами.... какая борьба может быть с кошельком Челси.
Гость
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