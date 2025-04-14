«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за игрока «Ювентуса»

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вчера, 16:50

По информации источника, английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к приобретению турецкого полузащитника «Ювентуса» .

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Ливерпуль». Переход Йилдыза в новый клуб может состояться уже летом текущего года.

Отметим, что год назад «Челси» предпринимал попытку приобрести футболиста, но получил отказ от «Ювентуса».