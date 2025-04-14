«Реал» готов включить своего игрока в сделку по МакАллистеру

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вчера, 15:05

«Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» . «Галактикос» изучают возможность включения в потенциальную сделку своих игроков. В частности речь идёт о полузащитнике . Турецкий талант, на которого два года назад возлагались большие надежды, при Карло Анчелотти практически не имеет шансов показать свой футбол. Постоянные травмы и жёсткая конкуренция в полузащите ограничивают его роль, и переезд в другую страну мог бы позволить игроку получить минуты на самом высоком уровне. «Ливерпуль», который всегда следит за молодыми футболистами, был бы не прочь заполучить его.

Однако потенциального перехода Гюлера будет недостаточно, чтобы оформить трансфер МакАллистера. Поэтому «Реал» будет готов добавить к сделке значительную сумму. Переговоры, пока находящиеся на предварительной стадии, могут ускориться в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не хочет переходить в «Реал».