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«Реал» готов включить своего игрока в сделку по МакАллистеру

вчера, 15:05

«Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алексиса МакАллистера. «Галактикос» изучают возможность включения в потенциальную сделку своих игроков. В частности речь идёт о полузащитнике Арде Гюлере. Турецкий талант, на которого два года назад возлагались большие надежды, при Карло Анчелотти практически не имеет шансов показать свой футбол. Постоянные травмы и жёсткая конкуренция в полузащите ограничивают его роль, и переезд в другую страну мог бы позволить игроку получить минуты на самом высоком уровне. «Ливерпуль», который всегда следит за молодыми футболистами, был бы не прочь заполучить его.

Однако потенциального перехода Гюлера будет недостаточно, чтобы оформить трансфер МакАллистера. Поэтому «Реал» будет готов добавить к сделке значительную сумму. Переговоры, пока находящиеся на предварительной стадии, могут ускориться в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не хочет переходить в «Реал».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:10
считаю что при всей крутости Гравенберха и всей динамики, которую дает Собослай, именно МакАллистер является наиболее важной деталью полузащиты Ливерпуля.
он ее мозг. игрок топ-5 лучших полузащитников Европы.
а теперь...после истории с Трентом, Реал еще думает, что Ливерпуль продаст свой мозг ? )))
вообще удобная позиция, что там было у Трента с Реалом.
зато Ливерпуль знает четко, что будет с Реалом по макАллистера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:59
Гюлера затопчут в АПЛ! Ему надо прежде физически окрепнуть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:08
Турку давно пора менять клуб. Вот и вариант подвернулся
Гость
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