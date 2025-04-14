Два европейских гранда предлагают 75 млн евро за защитника «Барселоны»

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вчера, 14:41

«Арсенал» и «Челси» готовы предложить 75 миллионов евро за защитника «Барселоны» и сборной Франции . Эта продажа может решить многие финансовые проблемы каталонцев. Хотя «Барселона» не хочет продавать игрока, финансовое положение клуба может заставить его принять сложное решение. «Сине-гранатовым» необходимо сбалансировать свои счета и сократить состав, поэтому они могут рассмотреть выгодные предложения. Таким образом, будущее Кунде в «Барселоне» остаётся неясным.

Напомним, 26-летний защитник перешёл в стан каталонцев из «Севильи» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Кунде 49 матчей, 3 гола, 8 результативных передач и 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза бенинского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кунде входит в топ-10 самых дорогих фланговых защитников мира.