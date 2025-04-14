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Два европейских гранда предлагают 75 млн евро за защитника «Барселоны»

вчера, 14:41

«Арсенал» и «Челси» готовы предложить 75 миллионов евро за защитника «Барселоны» и сборной Франции Жюля Кунде. Эта продажа может решить многие финансовые проблемы каталонцев. Хотя «Барселона» не хочет продавать игрока, финансовое положение клуба может заставить его принять сложное решение. «Сине-гранатовым» необходимо сбалансировать свои счета и сократить состав, поэтому они могут рассмотреть выгодные предложения. Таким образом, будущее Кунде в «Барселоне» остаётся неясным.

Напомним, 26-летний защитник перешёл в стан каталонцев из «Севильи» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Кунде 49 матчей, 3 гола, 8 результативных передач и 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза бенинского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кунде входит в топ-10 самых дорогих фланговых защитников мира.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:38
Проще было написать, что Барса его не продаст. Зачем столько букв
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:12
Хороший защитник и цена приличная.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:05
Пока ни на одном ресурсе приблеженным к ФК Арсенал небыло такой инфы, да и вообще, последний раз нас связывали с Кунде очень давно! Вообще, не вижу смысла в данном трансфере, т.к у нас имеются Уайт и Тимбер на данной позиции, которые вполне отлично справляются со своей задачей! А вот Челси давно интересуется французом и возможно Боули все еще хочет заполучить игрока в свою команду. Но если чесно, то и для Челси он кажется лишним прт наличии Гюсто!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:12
Не лучшая идея основных игроков продавать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:08
Одно и то же мусолят.
Челси тут мимо по ЗП.
Гость
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