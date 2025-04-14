«Арсенал» ведёт переговоры с вингером «Баварии»

«Арсенал» поддерживает постоянные контакты с нападающим «Баварии» Кингсли Команом. «Канонирам» известно, что Саудовская Аравия является очень привлекательным вариантом для Комана, но тем не менее они выразили свою заинтересованность. Ожидается, что летом француз покинет «Баварию» по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Коман перешёл в мюнхенский клуб из «Ювентуса» в августе 2015 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.