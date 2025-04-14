«Арсенал» ведёт переговоры с вингером «Баварии»

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вчера, 15:49

«Арсенал» поддерживает постоянные контакты с нападающим «Баварии» . «Канонирам» известно, что Саудовская Аравия является очень привлекательным вариантом для Комана, но тем не менее они выразили свою заинтересованность. Ожидается, что летом француз покинет «Баварию» по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Коман перешёл в мюнхенский клуб из «Ювентуса» в августе 2015 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.