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«Арсенал» ведёт переговоры с вингером «Баварии»

вчера, 15:49

«Арсенал» поддерживает постоянные контакты с нападающим «Баварии» Кингсли Команом. «Канонирам» известно, что Саудовская Аравия является очень привлекательным вариантом для Комана, но тем не менее они выразили свою заинтересованность. Ожидается, что летом француз покинет «Баварию» по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Коман перешёл в мюнхенский клуб из «Ювентуса» в августе 2015 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
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вчера в 19:36
Скрипач не нужен!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:58
А вот о Комане действительно слухи всплывают, но лично я вообше не понимаю интерес к этому игроку!!! Не сказал бы, что это топ игрок который закроет проблему на фланге на долгие голы! Игрок средний, играет по настроению, еще и хрустальный, ну зачем он нужен?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
Коман устал выигрывать трофеи?)
Capral
Capral
вчера в 16:21
Не понимаю зачем Арсеналу этот тормоз. В Баварии он не впечатляет, к тому же, возраст не на перспективу. Сами мюнхенцы не знают как от него избавиться... Не думаю, что Арсенал серьёзно в нём заинтересован, а разговоров может быть сколько угодно.
drug01
drug01
вчера в 16:11
Арсеналу этот игрок подходит по игре.... Надо брать
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