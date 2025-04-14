Вратарь «Ливерпуля» — главная трансферная цель «Вест Хэма» на лето

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вчера, 14:19

«Вест Хэм» хочет приобрести нового первого номера, и в их поле зрения попал вратарь «Ливерпуля» . «Молотобойцам» нравится 26-летняя звезда сборной Ирландии, и они заинтересованы в сделке, особенно если смогут взять его в аренду. «Ливерпуль» может отпустить Келлехера, так как уже оформил трансфер вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Но, скорее всего, «красные» будут настаивать на полноценном трансфере и попросят 20 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, Келлехер хочет покинуть «Энфилд», чтобы стать основным голкипером.

Если «Вест Хэму» не удастся договориться о покупке вратаря «красных», то тогда лондонский клуб попробует осуществить трансфер голкипера «Саутгемптона» .