Вратарь «Ливерпуля» — главная трансферная цель «Вест Хэма» на лето

«Вест Хэм» хочет приобрести нового первого номера, и в их поле зрения попал вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер. «Молотобойцам» нравится 26-летняя звезда сборной Ирландии, и они заинтересованы в сделке, особенно если смогут взять его в аренду. «Ливерпуль» может отпустить Келлехера, так как уже оформил трансфер вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Но, скорее всего, «красные» будут настаивать на полноценном трансфере и попросят 20 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, Келлехер хочет покинуть «Энфилд», чтобы стать основным голкипером.
Если «Вест Хэму» не удастся договориться о покупке вратаря «красных», то тогда лондонский клуб попробует осуществить трансфер голкипера «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла.
с Лопетеги ошиблись, но сменивший его волшебник особо ничего не изменил, клуб набрал не так много очков в чемпионате меньше только набрали клубы которые уже формально вылетели из лиги это Лестер Ипсвич и Саутгемптон и клуб на минутку опустился на 17 место, где все увидели что хорошо клуб стал при нем играть я не знаю, скажем Эвертон был ниже, а теперь с Мойесом стал .....выше.
PS Брайтон без Поттера не пропал, они как показывали приличные результаты так и продолжают это делать с разными наставниками, а значит дело не в тренере а в подборе игроков в стратегии клуба.......после ухода от чаек тренер ничего не показал, ладно с Челси.....но ВХ также ничего особо не получается, а делать выводы по каким то отдельным таймам и эппизодам не стоит, ВХ не набрал ни одного очка, даже Ливер привезя себе гол, сумели вырвать победу...... да можно сказать в оправдание играли с без пяти минут чемпином лиги.........
с Лопетеги ошиблись, но сменивший его волшебник особо ничего не изменил, клуб набрал не так много очков в чемпионате меньше только набрали клубы которые уже формально вылетели из лиги это Лестер Ипсвич и Саутгемптон и клуб на минутку опустился на 17 место, где все увидели что хорошо клуб стал при нем играть я не знаю, скажем Эвертон был ниже, а теперь с Мойесом стал .....выше.
PS Брайтон без Поттера не пропал, они как показывали приличные результаты так и продолжают это делать с разными наставниками, а значит дело не в тренере а в подборе игроков в стратегии клуба.......после ухода от чаек тренер ничего не показал, ладно с Челси.....но ВХ также ничего особо не получается, а делать выводы по каким то отдельным таймам и эппизодам не стоит, ВХ не набрал ни одного очка, даже Ливер привезя себе гол, сумели вырвать победу...... да можно сказать в оправдание играли с без пяти минут чемпином лиги.........
Что касается согласится Келлехер или нет...так этот сезон ВХЮ провалили, сейчас у руля команды Поттер и я думаю, он наведет порядок и в следующем сезоне молотобойцы уже не должны бороться за выживание. Во вчерашнем матче они не сильно уступали Ливеру по игре и моменты создавали хорошие....
Что касается согласится Келлехер или нет...так этот сезон ВХЮ провалили, сейчас у руля команды Поттер и я думаю, он наведет порядок и в следующем сезоне молотобойцы уже не должны бороться за выживание. Во вчерашнем матче они не сильно уступали Ливеру по игре и моменты создавали хорошие....
Ливерпуль продаст вратаря, у которого остаётся год по контракту и он не желает вновь быть запасным, а с приходом Мамардашвили он точно будет запасным.
ВХЮ получит не сильно, но вполне качественного вратаря с опытом игры в АПЛ. Ирландец вроде не привозной кипер (болельщики Ливерпуля подправят если я не прав), так что вполне может закрыть позицию на долго
Сам Келлехэр порейдет в хороший, боевитый клуб, будет выступать в родной для него АПЛ и наконец станет основным вратарем, думаю он будет рад такой возможности
Ливерпуль продаст вратаря, у которого остаётся год по контракту и он не желает вновь быть запасным, а с приходом Мамардашвили он точно будет запасным.
ВХЮ получит не сильно, но вполне качественного вратаря с опытом игры в АПЛ. Ирландец вроде не привозной кипер (болельщики Ливерпуля подправят если я не прав), так что вполне может закрыть позицию на долго
Сам Келлехэр порейдет в хороший, боевитый клуб, будет выступать в родной для него АПЛ и наконец станет основным вратарем, думаю он будет рад такой возможности