Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Вратарь «Ливерпуля» — главная трансферная цель «Вест Хэма» на лето

вчера, 14:19

«Вест Хэм» хочет приобрести нового первого номера, и в их поле зрения попал вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер. «Молотобойцам» нравится 26-летняя звезда сборной Ирландии, и они заинтересованы в сделке, особенно если смогут взять его в аренду. «Ливерпуль» может отпустить Келлехера, так как уже оформил трансфер вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Но, скорее всего, «красные» будут настаивать на полноценном трансфере и попросят 20 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, Келлехер хочет покинуть «Энфилд», чтобы стать основным голкипером.

Если «Вест Хэму» не удастся договориться о покупке вратаря «красных», то тогда лондонский клуб попробует осуществить трансфер голкипера «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Юнайтед» потерял статус большого клуба. Впереди грандиозная распродажа
Вчера, 11:50Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
«Барселона» определилась с кандидатами для усиления правого фланга обороны
13 апреля
Слухи«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за двух игроков «Милана»
13 апреля
«Манчестер Сити» и «Байер» могут обменяться игроками
13 апреля
«Эвертон» включился в борьбу за лучшего бомбардира «Ипсвича»
13 апреля
СлухиБруну Фернандеш не собирается переходить в «Реал»
13 апреля
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:02
Да.....наведет порядок Поттер палочкой взмахнет и все наладиться....... )))))

с Лопетеги ошиблись, но сменивший его волшебник особо ничего не изменил, клуб набрал не так много очков в чемпионате меньше только набрали клубы которые уже формально вылетели из лиги это Лестер Ипсвич и Саутгемптон и клуб на минутку опустился на 17 место, где все увидели что хорошо клуб стал при нем играть я не знаю, скажем Эвертон был ниже, а теперь с Мойесом стал .....выше.

PS Брайтон без Поттера не пропал, они как показывали приличные результаты так и продолжают это делать с разными наставниками, а значит дело не в тренере а в подборе игроков в стратегии клуба.......после ухода от чаек тренер ничего не показал, ладно с Челси.....но ВХ также ничего особо не получается, а делать выводы по каким то отдельным таймам и эппизодам не стоит, ВХ не набрал ни одного очка, даже Ливер привезя себе гол, сумели вырвать победу...... да можно сказать в оправдание играли с без пяти минут чемпином лиги.........
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:17
Хороший Кипер жаль не стал номером один
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:48
Всё может быть. Рамслейла легче заполучить да и он сам скорее будет рад вернуться в Лондон. Но буквально пару дней назад общался с другом, он давний болельщик Челси, так вот он говорит, что синие якобы присматриваются к Рамсдейлу. И тут у ВХЮ шансов станоаится меньше.
Что касается согласится Келлехер или нет...так этот сезон ВХЮ провалили, сейчас у руля команды Поттер и я думаю, он наведет порядок и в следующем сезоне молотобойцы уже не должны бороться за выживание. Во вчерашнем матче они не сильно уступали Ливеру по игре и моменты создавали хорошие....
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:49
Мне кажется Келлехер может еще не согласиться переходить в клуб который находится в шаге от вылета из АПЛ, а будет искать варианты с клубами из зоны еврокубков.....Мне видеться все же Рамсдеяла будет проще забрать так как святые вылетели из лиги.....тем более ВХ уже подписывал из Соттона Прауса так что контакты налажены.......
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:02
Это хорошая новость для всех трех сторон
Ливерпуль продаст вратаря, у которого остаётся год по контракту и он не желает вновь быть запасным, а с приходом Мамардашвили он точно будет запасным.
ВХЮ получит не сильно, но вполне качественного вратаря с опытом игры в АПЛ. Ирландец вроде не привозной кипер (болельщики Ливерпуля подправят если я не прав), так что вполне может закрыть позицию на долго
Сам Келлехэр порейдет в хороший, боевитый клуб, будет выступать в родной для него АПЛ и наконец станет основным вратарем, думаю он будет рад такой возможности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 