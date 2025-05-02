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Гвардиола собирается сделать перерыв после ухода из «Ман Сити»

вчера, 21:54

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал источнику о том, что собирается взять паузу после завершения контракта с клубом.

Я хочу, чтобы люди помнили меня таким, каким они хотят. После окончания контракта с «Сити» я уйду. Я уверен. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но я собираюсь сделать перерыв.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:51
Говорить, что будет через два года... За это время может очень многое поменяться, поэтому цена таким утверждение не велика. Сам Пеп, даже если он говорит искренне, и действительно собрался уйти по окончании контракта, не может предугадать своих мыслей, своего настроения и своих желаний через два года. Он совсем недавно тоже рассказывал, что собирается уходить, а потом взял и продлил контракт. Да и игра у Ман Сити неизвестно как пойдёт, может опять пойти в гору, начнут сыпаться трофеи, Гвардиола снова вкусит этот сладкий плод побед, шейхи промотивируют повышением з/п, и вроде как смысла уже и не будет уходить, а может и наоборот, команду с колен поднять не удастся, сезон провалиться, и уходить придётся раньше положенного.

В любом случае все сегодняшние заявления испанец делает исходя из чувств и эмоций, которые ощущает в данный момент, через два года это будут совсем другие эмоции и другие обстоятельства.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:03
Пепу стало скучно штамповать победы в АПЛ.
развалил чемпионскую команду. чуть было не развалил собственную семью.
собрал заново и то и другое, чтобы стало интереснее.
как всегда покажет время, станут они сильнее или нет.
112910415
112910415
вчера в 23:03
будущее предвидеть нельзя
протон
протон
вчера в 22:29
Ну у всех рано или поздно происходит выгорание. Отдых обязательно нужен. И физически и ментально. Учитывая календарь когда работа практически нонстоп, то перерыв просто необходим
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:15, ред.
Пеп заслужил перерыв во первых, а во вторых возможно уже и пора отдохнуть и проветрить мозг
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:09
Все делают перерыв, это необходимо. Но, необходимость можно убрать в сторонку, если поступит жирный контракт
Думаю , Пеп долго не будет сидеть без работы
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:07
Лично меня это нисколько не волнует... Все заканчивается
Capral
Capral
вчера в 22:03
Чёт, я ему не верю. Наверняка поменяются планы, если в работе наметится позитив...
adekvat
adekvat
вчера в 22:01
Перерыв, покурю и к саудитам , титулов хватает, денег всегда мало.
Гость
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