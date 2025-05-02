Гвардиола собирается сделать перерыв после ухода из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал источнику о том, что собирается взять паузу после завершения контракта с клубом.

Я хочу, чтобы люди помнили меня таким, каким они хотят. После окончания контракта с «Сити» я уйду. Я уверен. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но я собираюсь сделать перерыв.