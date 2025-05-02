Гвардиола собирается сделать перерыв после ухода из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал источнику о том, что собирается взять паузу после завершения контракта с клубом.
Я хочу, чтобы люди помнили меня таким, каким они хотят. После окончания контракта с «Сити» я уйду. Я уверен. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но я собираюсь сделать перерыв.
В любом случае все сегодняшние заявления испанец делает исходя из чувств и эмоций, которые ощущает в данный момент, через два года это будут совсем другие эмоции и другие обстоятельства.
В любом случае все сегодняшние заявления испанец делает исходя из чувств и эмоций, которые ощущает в данный момент, через два года это будут совсем другие эмоции и другие обстоятельства.
развалил чемпионскую команду. чуть было не развалил собственную семью.
собрал заново и то и другое, чтобы стало интереснее.
как всегда покажет время, станут они сильнее или нет.
развалил чемпионскую команду. чуть было не развалил собственную семью.
собрал заново и то и другое, чтобы стало интереснее.
как всегда покажет время, станут они сильнее или нет.
Думаю , Пеп долго не будет сидеть без работы
Думаю , Пеп долго не будет сидеть без работы