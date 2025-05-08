Карпин ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры

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вчера, 11:12

Главный тренер сборной России отметил наличие политических условий для возвращения россиян на международные турниры.

В марте 2025 года Александр Дюков, президент Российского футбольного союза ( РФС ), выразил надежду на то, что в течение года будет принято решение о восстановлении участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях.