Карпин ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил наличие политических условий для возвращения россиян на международные турниры.
В марте 2025 года Александр Дюков, президент Российского футбольного союза (РФС), выразил надежду на то, что в течение года будет принято решение о восстановлении участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях.
Дюков говорит, что есть предпосылки к нашему возвращению на международную арену? А вы не знаете, что они есть? Никакой дополнительной информации, инсайдов у меня нет.