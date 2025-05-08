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Карпин ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры

вчера, 11:12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил наличие политических условий для возвращения россиян на международные турниры.

В марте 2025 года Александр Дюков, президент Российского футбольного союза (РФС), выразил надежду на то, что в течение года будет принято решение о восстановлении участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях.

Дюков говорит, что есть предпосылки к нашему возвращению на международную арену? А вы не знаете, что они есть? Никакой дополнительной информации, инсайдов у меня нет.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:13
Карпин всё тот же, вопросом на вопросы отвечает)
100лет
100лет
вчера в 19:53
2-3 года еще как минимум ждать, пока СВО не закончиться...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:04
Нашли у кого спрашивать 😁
2ymvqwmhydr2
2ymvqwmhydr2
вчера в 13:01
Когда допустят об этом история умалчивает и никто сейчас на этот вопрос не ответит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:30
Бычаре и гопнику солидности не придадут ни деньги , ни соц. статус. Горбатого могила исправит...
ap8ehpp54vmm
ap8ehpp54vmm
вчера в 11:50
Пока все темно и не ясно!!
Гость
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