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Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ»

вчера, 12:28

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выступил против возвращения в РПЛ экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ни в коем случае! Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит. Всё происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а всё доходит до абсурда. Кошмар!

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 23:04
Когда хочешь, но не дают.
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:18, ред.
Мосту лишние конкуренты не нужны.
4RT
4RT
вчера в 16:04
Деменция подкралась
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:18
Возьмите уже Мостового куда-нибудь тренером, хоть посмотрим как будет оправдываться при неудачах из-за отсутствия тренерского опыта.
adekvat
adekvat
вчера в 15:04
Я так сказал, тому и быть. Китайскии психологи, новую надпись на футболки придуали.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:30
Так дело не в Абаскале, Александр. Бывшие тренеры сколько угодно могут говорить и мечтать о возвращении в Россию; всё зависит от работодателя: захочет, чтобы команду тренировал именно он, и никакого Мостового слушать не будет. Предлагаю успокоиться и бывшему футболисту, и "доброжелателям" тренера.
Hynter
Hynter
вчера в 14:27
Нелюбовь одного физрука к другому.
4ajfk3kw65ze
4ajfk3kw65ze
вчера в 14:11
Саня на его место всё претендует, а места нет
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:54
Очень точное определение!!!!!!!!!)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Это не нелюбовь, это конкуренция))) Мостовой боится что ещё один чудак приедет и отнимет его славу)))
nhe399pc363k
nhe399pc363k
вчера в 13:39
Саша себе пытается расчистить тренерское место в Премьер-Лиге.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:36
Его нелюбовь к Аббаскалю понятна. Он же намекнул на себя в контексте футбольных людей без дела, а тут какой-то испанец нефутбольный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
Вот и Шурик выплыл)) Возьмите его уже куда нить! А то мается бедный)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:26
победитель кубка интертото ведет себя так, как будто играл на уровне
Месси и Роналду.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:01
Нужно Царя главой миграционной службы поставить...
а то никто не берет..
Doping_87
Doping_87
вчера в 12:36
А причём тут закрытие РПЛ?
Capral
Capral
вчера в 12:35, ред.
Ну вот, как и ожидалось...
У него нелюбовь к Абаскалю, ещё больше, чем у меня к Хвичке,. Невероятно!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Гость
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