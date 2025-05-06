Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выступил против возвращения в РПЛ экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Ни в коем случае! Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит. Всё происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а всё доходит до абсурда. Кошмар!
Месси и Роналду.
Месси и Роналду.
а то никто не берет..
а то никто не берет..
У него нелюбовь к Абаскалю, ещё больше, чем у меня к Хвичке,. Невероятно!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
У него нелюбовь к Абаскалю, ещё больше, чем у меня к Хвичке,. Невероятно!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️