Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» выступил против возвращения в РПЛ экс-наставника «красно-белых» .

Ни в коем случае! Если Абаскаль вернётся, то надо приостановить РПЛ ! Это уже до смешного доходит. Всё происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а всё доходит до абсурда. Кошмар!