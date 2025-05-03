Черданцев прокомментировал решение ЭСК о подкате Барриоса

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вчера, 15:49

Комментатор не отказался от своих слов о подкате игрока «Зенита» в матче с «Динамо».

Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода, данной в эфире, тоже не отказываюсь. «Динамо» смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос — игрок «Зенита».

В 26-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1). В ходе второго тайма арбитр Виталий Мешков не наказал опорника гостей Барриоса карточкой за удар шипами в голень .