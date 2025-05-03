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Черданцев прокомментировал решение ЭСК о подкате Барриоса

вчера, 15:49
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Комментатор Георгий Черданцев не отказался от своих слов о подкате игрока «Зенита» Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».

Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода, данной в эфире, тоже не отказываюсь. «Динамо» смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос — игрок «Зенита».

В 26-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1). В ходе второго тайма арбитр Виталий Мешков не наказал опорника гостей Барриоса карточкой за удар шипами в голень Луису Чавесу.

После матча «Динамо» высмеяло комментарии Черданцева о данном эпизоде. Сегодня Исполком РФС поддержал решение Мешкова не удалять Барриоса.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 17:16
Уважаемый г.Черданцев! Доводим до Вашего сведения, что мнение, отличное от мнения других комментаторов ТВ, наносит вред репутации московских клубов.
Соратники по цеху...
Bad Listener
Bad Listener ответ rt4py6rkzjr3 (раскрыть)
вчера в 16:32
Всё верно, кто же спорит, только есть одно принципиальное отличие. Обе команды больны, но для Спартака болезнь и аномалия находиться не на первом месте, а для Зенита болезнь и аномалия находиться на первом. Желаю обеим командам скорейшего выздоровления.
rt4py6rkzjr3
rt4py6rkzjr3 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:30
Про спартак верно сказано, то пятый, то десятый уже много-много лет.
6upphuta8dgz
6upphuta8dgz
вчера в 16:22
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Garpium (раскрыть)
    вчера в 16:13, ред.
    Да уж, бывало и подольше, середняк он и в Африке середняк как в суперклуб не максируйся, одно хорошо, сберегут ЖКТ Боярского от непредвиденных проблем из-за питания шляпами
    Garpium
    Garpium ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:11, ред.
    Такой засухи как у другой команды в 25 лет точно не будет.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:58, ред.
    По моему комментарии комментатора Георгия Черданцева вышли из пределов матча как река из берегов. Ну ничего, впереди засуха на титулы для его любимой команды
    Гость
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