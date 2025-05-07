Вахания: «Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о работе в «Зените-2» под руководством тренера Владислава Радимова.
Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг. Надеюсь, так можно сказать, потому что мы с ним все время на связи и поддерживаем общение. Стилем Радимов чем-то похож на Карпина: у тебя может что-то не получаться на поле, но если ты не добегаешь, тогда это проблема.
Радимов научил меня больше играть с мячом. На момент попадания в «Зенит-2» у меня были проблемы в этом, но он этот аспект улучшил. Думаю, если бы Радимов хотел, то тренировал. Да, он способен тренировать в клубе РПЛ, хотел бы его увидеть здесь.