Вахания: «Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг»

Защитник «Ростова» поделился мнением о работе в «Зените-2» под руководством тренера .

Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг. Надеюсь, так можно сказать, потому что мы с ним все время на связи и поддерживаем общение. Стилем Радимов чем-то похож на Карпина: у тебя может что-то не получаться на поле, но если ты не добегаешь, тогда это проблема.