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Вахания: «Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг»

вчера, 11:59

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о работе в «Зените-2» под руководством тренера Владислава Радимова.

Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг. Надеюсь, так можно сказать, потому что мы с ним все время на связи и поддерживаем общение. Стилем Радимов чем-то похож на Карпина: у тебя может что-то не получаться на поле, но если ты не добегаешь, тогда это проблема.

Радимов научил меня больше играть с мячом. На момент попадания в «Зенит-2» у меня были проблемы в этом, но он этот аспект улучшил. Думаю, если бы Радимов хотел, то тренировал. Да, он способен тренировать в клубе РПЛ, хотел бы его увидеть здесь.

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Все комментарии
rm2z6y3uut88
rm2z6y3uut88
вчера в 13:31
Болтун большой Радимов, плохой эксперт на телевидении, нигде и ничего не добился за свою тренерскую карьеру.
zbr89j5yzztu
zbr89j5yzztu
вчера в 12:10
Слово мОтиватор нужно писать через А.
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