Байрамян хочет стать тренером после завершения карьеры

Полузащитник «Ростова» ответил на вопрос, планирует ли он стать тренером после завершения карьеры.

Не думаю ли я о тренерской карьере? Действительно, не раз говорил о том, что мне очень повезло играть под руководством высочайших специалистов. Валерий Карпин, Курбан Бердыев, бывший главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос, который сейчас возглавляет «Севилью». Это такие метры, что мне грех будет не воспользоваться полученным опытом. Поэтому, да, у меня есть планы стать тренером после завершения игровой карьеры.