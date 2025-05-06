Байрамян хочет стать тренером после завершения карьеры

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, планирует ли он стать тренером после завершения карьеры.
Не думаю ли я о тренерской карьере? Действительно, не раз говорил о том, что мне очень повезло играть под руководством высочайших специалистов. Валерий Карпин, Курбан Бердыев, бывший главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос, который сейчас возглавляет «Севилью». Это такие метры, что мне грех будет не воспользоваться полученным опытом. Поэтому, да, у меня есть планы стать тренером после завершения игровой карьеры.
Курбан, да, пожалуй. Всё-таки, штудировал Лобана в свое время, имеет свою игровую модель, доктрину. Тренера Севильи не знаю.
Байрамян- техничный, умный, хитрый игрок, очень мне нравится. Вполне возможно, что и тренер из него получится достойный. Пусть ему повезет, в тренерской карьере!!!!!!!
Курбан, да, пожалуй. Всё-таки, штудировал Лобана в свое время, имеет свою игровую модель, доктрину. Тренера Севильи не знаю.
Байрамян- техничный, умный, хитрый игрок, очень мне нравится. Вполне возможно, что и тренер из него получится достойный. Пусть ему повезет, в тренерской карьере!!!!!!!