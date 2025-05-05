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Личка: «Если бы меня хотели уволить, то сделали бы это после „Нижнего“»

вчера, 21:44

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о своем уходе из московского клуба.

Я не чувствовал давления. Ко мне не приходил Гафин и, например, не говорил: «Марцел, у тебя есть четыре матча. Если их не выиграешь, всё закончится». Такого ни разу не было. А если бы такое и сказали… Ну и что, что давление? Год назад в клубе не верили, что мы можем до конца бороться за чемпионство.

Большинство людей, следящих за футболом, не были уверены, что мы можем выиграть. То, что мы делали, вера привели к тому, где мы были. За два года мы показали много хороших матчей, забивали голы, наши игры можно было смотреть как болельщик футбола, а не «Динамо». Мы дали много хороших эмоций.

Думаю, если бы меня хотели уволить, то должны были бы сделать это после «Нижнего».

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Все комментарии
wtzkpvcw73mr
wtzkpvcw73mr
сегодня в 00:37
Просто место нужно уступить понятно кому.
adekvat
adekvat
вчера в 22:51
Хотели и уволили, могли бы сезон дать доиграть.
ABir
ABir
вчера в 22:40
Теперь можно рассуждать и анализировать
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:29
Увы. Как я Вас понимаю, никто не поймет...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Кому удовольствие не знаю, а страдания продлевают похоже постоянно верным болельщикам, абонемент у них пожизненный по ходу.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:25
Другими словами- продлили удовольствие.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Сделали значит хотели - я в этом смысле подметил. Ну собственно хронологически это произошло после Нижнего, но не сразу.
Capral
Capral
вчера в 22:07
Так может тебе аватарку подогнать?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:03
Может еще Спартак возглавить, не исключаю. Это все таки не Николич
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:54
Так он сам себя уволил?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bad Listener
Bad Listener ответ xw5wm8cj9dve (раскрыть)
вчера в 21:52
То что мертво умереть не может
xw5wm8cj9dve
xw5wm8cj9dve
вчера в 21:47
В полне это может состояться в межсезонье
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:47, ред.
Личка: «Если бы меня хотели уволить, то сделали бы это (тчк)"
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