Личка: «Если бы меня хотели уволить, то сделали бы это после „Нижнего“»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о своем уходе из московского клуба.

Я не чувствовал давления. Ко мне не приходил Гафин и, например, не говорил: «Марцел, у тебя есть четыре матча. Если их не выиграешь, всё закончится». Такого ни разу не было. А если бы такое и сказали… Ну и что, что давление? Год назад в клубе не верили, что мы можем до конца бороться за чемпионство.

Большинство людей, следящих за футболом, не были уверены, что мы можем выиграть. То, что мы делали, вера привели к тому, где мы были. За два года мы показали много хороших матчей, забивали голы, наши игры можно было смотреть как болельщик футбола, а не «Динамо». Мы дали много хороших эмоций.

Думаю, если бы меня хотели уволить, то должны были бы сделать это после «Нижнего».