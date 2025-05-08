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В «Динамо» прокомментировали отставку Лички

вчера, 08:17

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал свое мнение о том, что Марцел Личка покинул пост главного тренера клуба.

Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
Ну, не тянет этот специалист...
Capral
Capral
вчера в 15:55
Анатолий Кандауров!

Диссертационный комментарий, не иначе!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!! Как всегда с перчиком, и, я даже сказал бы с хреном и аджикой!!!!!!! Грамотно, по делу, и как говорил незабываемый Г.Саркисьянц:"Как говорится- чистая девятка"!!!!!!! Всем адептам пивного чеха- конструктивный, грамотный и четкий ответ- кто есть "ХУ"!!!!!!!
От себя добавлю: всегда порожался людям, ведущимся на блестящую обёртку... Так было с Силкиным, со шварцем, а теперь и с чехлом. Изучайте футбол, ребята, смотрите на него, с научной точки зрения!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:49, ред.
Мне лично кажется, что руководство Динамо уволили Личку , поняв что сделали глупость, назначив его. Уровень этого тренера был понятен давно. Относительный успех прошлого сезона был обусловлен провалами в игре Зенита, Краснодара, Спартака, да и ЦСКА. Несмотря на серьезное усиление в лице Битело,Чавеса,Караскаль,Глебова и Касераса,Личка не сумел сделать игру Динамо стабильной и и умной. У меня возникло ощущение, что во время игры чех больше озабочен своим внешним видом и позой в техзоне. Чем руководством командой. Как будто он не может и не знает что делать и что сказать. Так бывает, когда провинциал попадает в столицу и оказывается в серьезной компании. Вывод. Приглашение Лички на пост тренера и его увольнение это доказательство правильности слов Деньги есть, ума не надо!
Capral
Capral
вчера в 12:37
Протон!

Вот ты никак не можешь понять простой истины!!! Не в том дело, чтобы дождаться окончания сезона, а в том, что это ничего не изменит!!! Хоть сто лет жди- никогда Личка не станет лучше, чем есть!!! Он простак, как в жизни, так и в футболе. Его футбол- жалкое, деревенское подобие. Бежать всем колхозом в атаку, не значит быть классным тренером.
Вспомни Шварца, как им восторгались, даже называли его гениальным тренером!!! И только, я один призывал людей не верить этому человеку. И кто оказался прав?! Тоже самое и с чехом. В футболе, у любого тренера должна быть игровая модель и ясное представление о своем футболе. У чеха, такого представления нет...
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:23
В начале многие были не довольны увольнением. Прошло всего пару дней, мнение поменялось и решение руководство оказалось верным. Не дают тренерам пристроится поработать, хотят всё и сразу. Так не бывает, друзья. Придет то время, когда скажут: Ох, а ведь Личка был по лучше. Помню как вышвырнули Николича из паравозного стана, а сейчас он стал лучшим в апреле.
– Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?
– Это решение совета директоров.
-----------
Прекрасный пример коллективной безответственности, когда солидные дяди посовещались и назначили «виноватого»

У меня вопрос был бы к Гафину и Совету директоров: а не логичнее было дождаться окончания сезона, после чего провести анализ результатов с учетом всех факторов, и только после этого вынести оптимальное решение, а не эмоциональное, как произошло?! Вы предъявляете Личке невыполнение задачи по месту в тройке, не дождавшись окончания сезона?! ) Это же несерьезно! А предъявлять вплоть до увольнения невыполнение задачи по выигрышу Кубка - это что? 5-6 клубов РПЛ каждый сезон ставят такую же задачу, и теперь у тех, кто вылетел, есть веский повод увольнять тренеров?! ))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
Ничего не вкладывая?! Ты посмотри, сколько ему накупили и посчитай, кого ему накупили за два года!!! Это мало?! А цены какие!!! Что ещё ему надо было, чтобы построить приличную команду!? Не хватало только ума и тренерского таланта!!!
Capral
Capral
вчера в 11:44, ред.
Протон
Зенит уже закупился, и где результат?!
Тренер не умеющий выстраивать гармоничный баланс и пренебрегающий основными правилами футбола- не тренер!!!!!!! Другое дело- кто кому нравится, это личные хотелки каждого. Интригу, о которой ты говоришь, создал Зенит, своей бездарной игрой, и никакой заслуги Лички там не было. А футбол чеха- это обычный деревенский футбол- бежать вперёд, шашками наголо, не глядя на свою оборону и действия соперников сзади... Но ты прав, для российского футбола и такой сойдёт.
Вот только Клоппа не надо подписывать. Он, точно, никаким боком здесь не участвует.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:42
Они ждут успехов, как от золотой рыбки. Ничего не вкладывая в команду хотят результата.
протон
протон
вчера в 11:18
Если у Лички не получилось выстроить надежную игру в обороне - плевать! он пришел в Динамо, поставил им сверхатакующий футбол и каждую игру Динамо было интересно смотреть даже нейтральному болельщику + БЛАГОДАРЯ данному стилю впервые за очень много лет Динамо в прошлом сезоне боролись за чемпионство до самого последнего тура! До этого все кто ЯКОБЫ умел ставить оборону и играть в 23ный футбол ничего подобного не добивались, поэтому встречайте на посту в следующем сезоне Черчесова .
Проблема Динамо в том,что хочешь результат, закупайся, как Зенит. Не хочешь? Даже Клопп не поможет. Удивило руководство Динамо, конечно, это ихняя кухня, но внешне выглядит отставка за несколько туров некрасиво, поменяют тренера и не факт, что станут призерами
Capral
Capral ответ zmg9f6xjawdm (раскрыть)
вчера в 11:07
И короткий ум.
zmg9f6xjawdm
zmg9f6xjawdm
вчера в 11:02
Выгнали за длинный язык.
Capral
Capral
вчера в 10:53
Три победы весной, две из которых под серьезным подозрением...
И вообще, сколько можно обсуждать- пузатого пивного чеха?! Вопрос в другом- зачем брали этого мужлана?!
А брали, потому что по интеллекту сами такие...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:32
ЦСКА и Спартак тоже поставили себе такую цель, войти в тройку призёров. И их встряхивать не надо. Они уже давно заряжены.)
ywnjzmenkh4t
ywnjzmenkh4t
вчера в 09:10
Снимать тренера в такой ситуации какое-то безумие, можно подумать, что Динамо было главным претендентом на победу в Кубке. Скорее всего, место Волере нужно освободить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:02
"Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели..."

Мну так и не понял, команду трусят, тренера или "Золотую Антилопу"?))
drug01
drug01
вчера в 09:01
Часто виноват только тренер??
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:58
В прошлом сезоне такой шанс был стать чемпионом...эх...посмотрим, кто станет новым тренером Динамо
b2gsz2cgwgcq
b2gsz2cgwgcq
вчера в 08:52
Сразу было понятно, что чех не потянет такой уровень
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:39, ред.
Мда, очередные незрелые детишки которым надо здесь и сейчас, а что будет через 5 минут плевать. Крепитесь болельщики Динамо, у вас дети за рулём команды и они не осознают, они об этом своём детском мировосприятии говорят как о чём то нормальном и естественном. Команду встряхнём, а дальше хоть трава не расти. Ну для детей это норм позиция, а для взрослых руководителей футбольного клуба вообще не норм
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:22
Сомневаюсь я, что таким образом команда стряхнётся...
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