В «Динамо» прокомментировали отставку Лички

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал свое мнение о том, что Марцел Личка покинул пост главного тренера клуба.
Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата.
Диссертационный комментарий, не иначе!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!! Как всегда с перчиком, и, я даже сказал бы с хреном и аджикой!!!!!!! Грамотно, по делу, и как говорил незабываемый Г.Саркисьянц:"Как говорится- чистая девятка"!!!!!!! Всем адептам пивного чеха- конструктивный, грамотный и четкий ответ- кто есть "ХУ"!!!!!!!
От себя добавлю: всегда порожался людям, ведущимся на блестящую обёртку... Так было с Силкиным, со шварцем, а теперь и с чехлом. Изучайте футбол, ребята, смотрите на него, с научной точки зрения!!!!!!!
Диссертационный комментарий, не иначе!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!! Как всегда с перчиком, и, я даже сказал бы с хреном и аджикой!!!!!!! Грамотно, по делу, и как говорил незабываемый Г.Саркисьянц:"Как говорится- чистая девятка"!!!!!!! Всем адептам пивного чеха- конструктивный, грамотный и четкий ответ- кто есть "ХУ"!!!!!!!
От себя добавлю: всегда порожался людям, ведущимся на блестящую обёртку... Так было с Силкиным, со шварцем, а теперь и с чехлом. Изучайте футбол, ребята, смотрите на него, с научной точки зрения!!!!!!!
Вот ты никак не можешь понять простой истины!!! Не в том дело, чтобы дождаться окончания сезона, а в том, что это ничего не изменит!!! Хоть сто лет жди- никогда Личка не станет лучше, чем есть!!! Он простак, как в жизни, так и в футболе. Его футбол- жалкое, деревенское подобие. Бежать всем колхозом в атаку, не значит быть классным тренером.
Вспомни Шварца, как им восторгались, даже называли его гениальным тренером!!! И только, я один призывал людей не верить этому человеку. И кто оказался прав?! Тоже самое и с чехом. В футболе, у любого тренера должна быть игровая модель и ясное представление о своем футболе. У чеха, такого представления нет...
Вот ты никак не можешь понять простой истины!!! Не в том дело, чтобы дождаться окончания сезона, а в том, что это ничего не изменит!!! Хоть сто лет жди- никогда Личка не станет лучше, чем есть!!! Он простак, как в жизни, так и в футболе. Его футбол- жалкое, деревенское подобие. Бежать всем колхозом в атаку, не значит быть классным тренером.
Вспомни Шварца, как им восторгались, даже называли его гениальным тренером!!! И только, я один призывал людей не верить этому человеку. И кто оказался прав?! Тоже самое и с чехом. В футболе, у любого тренера должна быть игровая модель и ясное представление о своем футболе. У чеха, такого представления нет...
– Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?
– Это решение совета директоров.
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Прекрасный пример коллективной безответственности, когда солидные дяди посовещались и назначили «виноватого»
У меня вопрос был бы к Гафину и Совету директоров: а не логичнее было дождаться окончания сезона, после чего провести анализ результатов с учетом всех факторов, и только после этого вынести оптимальное решение, а не эмоциональное, как произошло?! Вы предъявляете Личке невыполнение задачи по месту в тройке, не дождавшись окончания сезона?! ) Это же несерьезно! А предъявлять вплоть до увольнения невыполнение задачи по выигрышу Кубка - это что? 5-6 клубов РПЛ каждый сезон ставят такую же задачу, и теперь у тех, кто вылетел, есть веский повод увольнять тренеров?! ))
– Почему решили именно в этот момент расстаться с Личкой?
– Это решение совета директоров.
-----------
Прекрасный пример коллективной безответственности, когда солидные дяди посовещались и назначили «виноватого»
У меня вопрос был бы к Гафину и Совету директоров: а не логичнее было дождаться окончания сезона, после чего провести анализ результатов с учетом всех факторов, и только после этого вынести оптимальное решение, а не эмоциональное, как произошло?! Вы предъявляете Личке невыполнение задачи по месту в тройке, не дождавшись окончания сезона?! ) Это же несерьезно! А предъявлять вплоть до увольнения невыполнение задачи по выигрышу Кубка - это что? 5-6 клубов РПЛ каждый сезон ставят такую же задачу, и теперь у тех, кто вылетел, есть веский повод увольнять тренеров?! ))
Зенит уже закупился, и где результат?!
Тренер не умеющий выстраивать гармоничный баланс и пренебрегающий основными правилами футбола- не тренер!!!!!!! Другое дело- кто кому нравится, это личные хотелки каждого. Интригу, о которой ты говоришь, создал Зенит, своей бездарной игрой, и никакой заслуги Лички там не было. А футбол чеха- это обычный деревенский футбол- бежать вперёд, шашками наголо, не глядя на свою оборону и действия соперников сзади... Но ты прав, для российского футбола и такой сойдёт.
Вот только Клоппа не надо подписывать. Он, точно, никаким боком здесь не участвует.
Зенит уже закупился, и где результат?!
Тренер не умеющий выстраивать гармоничный баланс и пренебрегающий основными правилами футбола- не тренер!!!!!!! Другое дело- кто кому нравится, это личные хотелки каждого. Интригу, о которой ты говоришь, создал Зенит, своей бездарной игрой, и никакой заслуги Лички там не было. А футбол чеха- это обычный деревенский футбол- бежать вперёд, шашками наголо, не глядя на свою оборону и действия соперников сзади... Но ты прав, для российского футбола и такой сойдёт.
Вот только Клоппа не надо подписывать. Он, точно, никаким боком здесь не участвует.
Проблема Динамо в том,что хочешь результат, закупайся, как Зенит. Не хочешь? Даже Клопп не поможет. Удивило руководство Динамо, конечно, это ихняя кухня, но внешне выглядит отставка за несколько туров некрасиво, поменяют тренера и не факт, что станут призерами
Проблема Динамо в том,что хочешь результат, закупайся, как Зенит. Не хочешь? Даже Клопп не поможет. Удивило руководство Динамо, конечно, это ихняя кухня, но внешне выглядит отставка за несколько туров некрасиво, поменяют тренера и не факт, что станут призерами
И вообще, сколько можно обсуждать- пузатого пивного чеха?! Вопрос в другом- зачем брали этого мужлана?!
А брали, потому что по интеллекту сами такие...
И вообще, сколько можно обсуждать- пузатого пивного чеха?! Вопрос в другом- зачем брали этого мужлана?!
А брали, потому что по интеллекту сами такие...
Мну так и не понял, команду трусят, тренера или "Золотую Антилопу"?))
Мну так и не понял, команду трусят, тренера или "Золотую Антилопу"?))