В «Динамо» прокомментировали отставку Лички

Председатель совета директоров «Динамо» высказал свое мнение о том, что покинул пост главного тренера клуба.

Это решение совета директоров. Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Однако у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в чемпионате России. Те результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Отсюда и такое решение. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата.