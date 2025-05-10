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ФИФА хотела бы видеть Роналду на Клубном ЧМ в США, куда «Аль-Наср» не попал

вчера, 12:51

По информации Marca, реакция нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после поражения от «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии не понравилась руководству клуба.

Сообщается, что сразу после игры форвард покинул стадион в футбольной форме, в которой находился, и с явными признаками гнева из-за того, что произошло во время поединка.

Ранее команда также вылетела из Лиги чемпионов АФК от японского «Кавасаки».

Цели не были достигнуты, и сейчас настало время для размышлений как для игрока, так и для самого клуба. Как отмечает источник, хотя стороны и договорились о продлении контракта на два сезона, сейчас всё находится в процессе прояснения ситуации.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) хотела бы видеть Роналду на Клубном чемпионате мира 2025 года в США, куда «Аль-Наср» не попал.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:42
У Роналду сейчас другие проблемы, чем теоретическое участие на Клубном ЧМ. Например, очередной сезон без трофеев. Хотя к этому он привык. Куда более серьезней проблема - заканчивающейся контракт с Аль-Насром. Шейхи задумались над целесообразностью продления контракта с Роналду. Ожидаемого эффекта Роналду не принес. Не удивлюсь, если Аль-Наср решит не продлевать контракт. Тогда ему придется искать другой клуб, а это сразу уступки по зарплате и затруднение в достижении отметки 1000 голов. Если контракт всё-таки продлят, есть другая проблема в виде того, что Аль-Наср в следующем сезоне не будет играть в Азиатской ЛЧ и трофеи снова под вопросом. В общем, тяжко ему будет.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:32
ФИФА хочет его видеть, а какой клуб хочет его взять в состав? Он же не тянет серьёзный уровень вообще, даже в СА проиграл 8 финалов подряд, а в целом из 10 возможных титулов он проиграл все 10.
112910415
112910415
вчера в 16:47
Ну, есть несколько интересных незаконных идей...)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:17, ред.
ФИФА нужно организовать ещё один турнир для бывших игроков. Это же сколько денег уплывает мимо кармана. Разве нельзя продать зрителю вывеску "Бекхэм vs Роналдо" или "Матерацци vs Зидан". Да толпы на стадион хлынут. Договориться сложнее с этими игроками, да и не всем понравится смотреть на попытки бега стокилограммового бразильца. Но главное же деньги, да ФИФА?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:50
Не все коту масленица !
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 14:10, ред.
А говорили Месси "дитя" ФИФА.. Оказывается "собака зарыта" в другом месте.. Бедному цыгану-бестрофейнику надо срочно подыскать место на КЧМ.. Желательно с сохранением выходного пособия.. Расти волосы, Геша.. Расти.. И поговори сам с собой.. Может полегчает.. 🤭.. А-ха-ха-ха.. 🤯🤣
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:01
Одни боятся недозаработать, а Кристина как всегда прима, не умеющая достойно проигрывать…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:58, ред.
Мало им денег от американцев))) ещё от фан- групп Роналду пару сотен млн зеленых прикарманит
Vilar
Vilar
вчера в 13:52
фИфа, огласите весь список ваших желаний...
Вещий
Вещий
вчера в 13:42
Довыпендривается Криш... выгонят к чертям собачим.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:37
Ужас просто что творит ФИФА
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:32
ФИФА нужно больше громких имён на их никчемном турнире, вот и крутят вертят правилами как им угодно!!! Для того, что бы клубы участники турнира могли подписать новых игроков, они даже приоткрыли форточку на время летнего ТО. Ходили же слухи о том, что даже разрешат краткосрочный трансфер и якобы Челси и Сити могут подписать Рона на время турнира)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:03
Возраст уже
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:00
ФИФА уже открыто говорит, что ей плевать на сам Аль-Наср, ей нужно именно присутствие Роналду, потому что на его имени можно нормально подзаработать.
mah8c8qgqbp8
mah8c8qgqbp8
вчера в 12:54
В таком случае нарушается спортивный принцип
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
(ФИФА) хотела бы видеть Роналду на Клубном чемпионате мира 2025 года в США, куда «Аль-Наср» не попал. - не судьба значит....)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:53
Теперь разве только что зрителем .
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