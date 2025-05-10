ФИФА хотела бы видеть Роналду на Клубном ЧМ в США, куда «Аль-Наср» не попал

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вчера, 12:51

По информации Marca, реакция нападающего «Аль-Насра» после поражения от «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии не понравилась руководству клуба.

Сообщается, что сразу после игры форвард покинул стадион в футбольной форме, в которой находился, и с явными признаками гнева из-за того, что произошло во время поединка.

Ранее команда также вылетела из Лиги чемпионов АФК от японского «Кавасаки».

Цели не были достигнуты, и сейчас настало время для размышлений как для игрока, так и для самого клуба. Как отмечает источник, хотя стороны и договорились о продлении контракта на два сезона, сейчас всё находится в процессе прояснения ситуации.