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Бекхэм и Гари Невилл выкупили клуб «Солфорд Сити» из Лиги Два

вчера, 14:30

Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл завершили сделку по поглощению футбольного клуба «Солфорд Сити».

Невилл стал совладельцем клуба еще в 2014 году. В 2019 году к ним присоединился Бекхэм, выкупив 10% акций у основного акционера Питера Лима.

Теперь Бекхэм и Невилл стали главными фигурами нового консорциума, в который также вошли четверо бизнесменов и индийская компания в сфере спортивных технологий. Общая сумма инвестиций составила от 11 до 15 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на развитие инфраструктуры клуба и его спортивных амбиций.

Хотя участники консорциума не будут заниматься клубом на ежедневной основе, Бекхэм и Невилл намерены активно управлять процессами и ищут нового генерального директора. Другие экс-игроки МЮНики Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Фил Невилл — вышли из состава владельцев, но сохранят определенные роли в клубе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:50
Мода какая-то пошла на покупку футбольных клубов из 5-2 дивизиона.. при чем уде лет 5 и пока я не слышал об успехах хотя бы одного... спасают по просьбам или старой памяти из жалости или реально собираются клуб поднимать и зарабатывать? Вот в чем вопрос самый интересный.
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7hjh4ybbvq2b
вчера в 15:30
Будем ждать Солфорд в АПЛ
Гость
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