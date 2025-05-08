Бекхэм и Гари Невилл выкупили клуб «Солфорд Сити» из Лиги Два

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вчера, 14:30

Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» и завершили сделку по поглощению футбольного клуба «Солфорд Сити».

Невилл стал совладельцем клуба еще в 2014 году. В 2019 году к ним присоединился Бекхэм, выкупив 10% акций у основного акционера .

Теперь Бекхэм и Невилл стали главными фигурами нового консорциума, в который также вошли четверо бизнесменов и индийская компания в сфере спортивных технологий. Общая сумма инвестиций составила от 11 до 15 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на развитие инфраструктуры клуба и его спортивных амбиций.