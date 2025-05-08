Бекхэм и Гари Невилл выкупили клуб «Солфорд Сити» из Лиги Два

Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл завершили сделку по поглощению футбольного клуба «Солфорд Сити».
Невилл стал совладельцем клуба еще в 2014 году. В 2019 году к ним присоединился Бекхэм, выкупив 10% акций у основного акционера Питера Лима.
Теперь Бекхэм и Невилл стали главными фигурами нового консорциума, в который также вошли четверо бизнесменов и индийская компания в сфере спортивных технологий. Общая сумма инвестиций составила от 11 до 15 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на развитие инфраструктуры клуба и его спортивных амбиций.
Хотя участники консорциума не будут заниматься клубом на ежедневной основе, Бекхэм и Невилл намерены активно управлять процессами и ищут нового генерального директора. Другие экс-игроки МЮ — Ники Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Фил Невилл — вышли из состава владельцев, но сохранят определенные роли в клубе.