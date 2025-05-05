Футболист «Вест Хэма» заплакал, получив жёлтую карточку

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вчера, 16:28

Необычная ситуация возникла во время матча 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» (1:1).

Полузащитник «молотобойцев» заплакал, получив жёлтую карточку от арбитра на 74-й минуте. Его товарищи по команде сразу стали успокаивать хавбека, а судья на мгновение остановил игру, заметив состояние футболиста. На 80-й минуте бразилец был заменён.