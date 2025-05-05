Футболист «Вест Хэма» заплакал, получив жёлтую карточку

Необычная ситуация возникла во время матча 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» (1:1).
Полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета заплакал, получив жёлтую карточку от арбитра Майкла Оливера на 74-й минуте. Его товарищи по команде сразу стали успокаивать хавбека, а судья на мгновение остановил игру, заметив состояние футболиста. На 80-й минуте бразилец был заменён.
В мае 2024 года Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Пакета в том, что он пытался намеренно получить карточку в четырёх играх в период с 2022 по 2023 год с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль. Игрок отреагировал на это, сообщив, что полностью отрицает обвинения и будет бороться до конца, чтобы очистить своё имя, также отметив, что в течение 9 месяцев сотрудничал с ФА на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.