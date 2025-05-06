Анчелотти остался недоволен Гюлером в матче против «Сельты»

«Реал» обыграл «Сельту» (3:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Во время матча главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти остался недоволен полузащитником Арда Гюлером.
В одном из эпизодов итальянец эмоционально обратился к футболисту, крикнув ему: «Арда, Арда, не теряй мяч».
Гюлер отыграл 83 минуты..., забил голешник в девятку и обострял всю игру. Стесно Карло им был недоволен ( facepalm )
Гюлер отыграл 83 минуты..., забил голешник в девятку и обострял всю игру. Стесно Карло им был недоволен ( facepalm )
Вот и вскрылась ещё одна из причин ужасной игры команды в этом сезоне. Не может команда играть хорошо, если её тренер выбирает кому играть в основе, руководствуясь личной симпатией, а не состоянием, формой и прогрессом игроков, и уж точно не здравым смыслом. Теперь и вполне легко объяснить не совсем логичные замены, которые Анчелотти иногда делал. А отсюда и нездоровая атмосфера в раздевалке, которая делится на неприкасаемых и впавших в немилость.
«Арда, Арда, не теряй мяч».
Интересно, а Анчелотти хоть раз сказал это Винисиусу, который в большинстве матчей идя в свою знаменитую обводку, теряет мяч. Или Анчи его после этого, наверное ещё и успокаивает, чтобы темпераментная звезда не впала в депрессию.
В общем не думал, что когда-то такое буду писать, но я уже не дождусь, когда папа Карло уйдёт из Реала. В любом случае спасибо ему за всё, что он сделал для клуба и болельщиков.
Вот и вскрылась ещё одна из причин ужасной игры команды в этом сезоне. Не может команда играть хорошо, если её тренер выбирает кому играть в основе, руководствуясь личной симпатией, а не состоянием, формой и прогрессом игроков, и уж точно не здравым смыслом. Теперь и вполне легко объяснить не совсем логичные замены, которые Анчелотти иногда делал. А отсюда и нездоровая атмосфера в раздевалке, которая делится на неприкасаемых и впавших в немилость.
«Арда, Арда, не теряй мяч».
Интересно, а Анчелотти хоть раз сказал это Винисиусу, который в большинстве матчей идя в свою знаменитую обводку, теряет мяч. Или Анчи его после этого, наверное ещё и успокаивает, чтобы темпераментная звезда не впала в депрессию.
В общем не думал, что когда-то такое буду писать, но я уже не дождусь, когда папа Карло уйдёт из Реала. В любом случае спасибо ему за всё, что он сделал для клуба и болельщиков.