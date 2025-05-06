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Анчелотти остался недоволен Гюлером в матче против «Сельты»

вчера, 10:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Реал» обыграл «Сельту» (3:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Во время матча главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти остался недоволен полузащитником Арда Гюлером.

В одном из эпизодов итальянец эмоционально обратился к футболисту, крикнув ему: «Арда, Арда, не теряй мяч».

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Все комментарии
fxbpe99h97cn
fxbpe99h97cn
вчера в 14:52
Да ладно...
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:58
Серьёзно? Прям недоволен? Гюлер за последние пару игр сделал больше чем Родриго за последние пол сезона. Но своим бразильским любимчиком папа Карло доволен всегда, даже когда его на поле особо и не видно, а так бывает в большинстве матчей. Теперь понятно, почему молодой турок не может заиграть, просто попал в немилость тренеру, и теперь чтобы не делал Арда, при Анчелотти он всегда будет всё делать не так и останется игроком скамейки.

Вот и вскрылась ещё одна из причин ужасной игры команды в этом сезоне. Не может команда играть хорошо, если её тренер выбирает кому играть в основе, руководствуясь личной симпатией, а не состоянием, формой и прогрессом игроков, и уж точно не здравым смыслом. Теперь и вполне легко объяснить не совсем логичные замены, которые Анчелотти иногда делал. А отсюда и нездоровая атмосфера в раздевалке, которая делится на неприкасаемых и впавших в немилость.

«Арда, Арда, не теряй мяч».

Интересно, а Анчелотти хоть раз сказал это Винисиусу, который в большинстве матчей идя в свою знаменитую обводку, теряет мяч. Или Анчи его после этого, наверное ещё и успокаивает, чтобы темпераментная звезда не впала в депрессию.

В общем не думал, что когда-то такое буду писать, но я уже не дождусь, когда папа Карло уйдёт из Реала. В любом случае спасибо ему за всё, что он сделал для клуба и болельщиков.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:45
Это называется недоволен? Может это такой эмоциональный призыв, совет...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:07, ред.
Если матчи не смотреть а только новости читать, тогда действительно ничего не остаётся.

Гюлер отыграл 83 минуты..., забил голешник в девятку и обострял всю игру. Стесно Карло им был недоволен ( facepalm )
drug01
drug01
вчера в 10:37
Что ему остается делать не идет если игра
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