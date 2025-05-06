Анчелотти остался недоволен Гюлером в матче против «Сельты»

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вчера, 10:27

«Реал» обыграл «Сельту» (3:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Во время матча главный тренер мадридского клуба остался недоволен полузащитником .

В одном из эпизодов итальянец эмоционально обратился к футболисту, крикнув ему: «Арда, Арда, не теряй мяч».