Марио Фернандес собирается возобновить карьеру

Бывший защитник ЦСКА , «Зенита» и сборной заявил, что намерен возобновить карьеру.

Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещё поиграть.