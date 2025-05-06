Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Марио Фернандес собирается возобновить карьеру

вчера, 15:11

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной Марио Фернандес заявил, что намерен возобновить карьеру.

Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещё поиграть.

Свой последний официальный матч Фернандес провёл в марте 2024 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Анчелотти остался недоволен Гюлером в матче против «Сельты»
Вчера, 10:27
Футболист «Вест Хэма» заплакал, получив жёлтую карточку
05 мая
Официально«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 34-й раз
04 мая Фото
«Пиза» впервые с 1991 года вышла в Серию А
04 мая
«Монца» покинула Серию А
04 мая
Кейн готовился отпраздновать чемпионство «Баварии» перед голом «Лейпцига»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
Doping_87
Doping_87
сегодня в 07:57
Дохлая лошадь которую на колбасу уже пора пустить всё подковами брякать пытается.
A_S_G
A_S_G ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 21:48
ты говоришь о Марио Фернандесе, говоришь что он на играл на левом фланге и взял бронзу сборной, а потом утверждаешь, что я не смотрю футбол, забавно
A_S_G
A_S_G ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 21:47
а да))))
besperspektivnyak
besperspektivnyak ответ A_S_G (раскрыть)
вчера в 21:44
Как Алина мун пела Алмаз, ты перепутал шоколадный глаз
besperspektivnyak
besperspektivnyak ответ A_S_G (раскрыть)
вчера в 21:07
ты просто футбол не смотришь)
A_S_G
A_S_G ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 20:59
ты перепутал его с Жирковым)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 20:11
    besperspektivnyak
    besperspektivnyak ответ A_S_G (раскрыть)
    вчера в 20:05
    шикарную бронзу
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 19:58
    На бога надейся ...
    A_S_G
    A_S_G ответ besperspektivnyak (раскрыть)
    вчера в 19:40
    какую бронзу?)
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:14
    Это мнение основано на интервью Фернандеса и официальных лиц обеих команд. Примерно полгода назад на Соккере была подробная публикация по поводу этого перехода. При желании найдёте.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 18:39
    А что не срастается?
    Сбежал из роты товарищей, под предлогом оказания помощи жене....
    Есть контракт, долг, честь в конце концов!
    Да он играл под нашим стягом, но это не дает ему право на самое гнусное явление в жизни - предательство!
    протон
    протон ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 18:25
    Спасибо за ответ, ваше мнение тоже имеет место быть.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:03
    30 сребреников ? Очень советую вам и тем, кто согласился ( согласится ) с вами, поддержав лайками, ознакомиться с обстоятельствами, согласно которым Марио оказался в "Зените", а не ЦСКА, и тогда у вас рука не поднимется оскорблять Марио, обвиняя в предательстве бывшей команды.
    металлург
    металлург
    вчера в 18:01
    Медиалига или фнл
    cq488bhfjcsk
    cq488bhfjcsk
    вчера в 17:52
    Разве что только для опозориться.
    besperspektivnyak
    besperspektivnyak
    вчера в 17:50
    Марио был хорош в ЦСКА на левом фланге и помог сборной России выйграть бронзу. Зачем он перешел в Зенит? За бабками. Зачем его купил Зенит? Потому некуда их тратить. Сейчас хорошо бы повесить бутсы на гвоздь, а то вдруг трансфер в Баварию будет
    particular
    particular
    вчера в 17:31
    Раньше надо было булками шевелить и морду не воротить...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:47
    Пусть в Бразилии ищет клуб, в России мало шансов , не возьмут приличные клубы, репутация плохая у него.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:34
    Пусть возобновляет.
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Логично!!!!!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👌😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
    протон
    протон
    вчера в 16:32
    Чел за 30 серебрянников заруинил всё своё наследие.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Deemon37 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Только со своим стулом (лавкой)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Судя по "тяге", которую он показывал в последнее время, газовалось с трудом, как с искрогасителем поставленным на "Газон" перед уборкой...)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Deemon37 (раскрыть)
    вчера в 16:19
    Я - За!)
    Deemon37
    Deemon37 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Было бы не плохо что бы они все играли в лучшей лиге мира, двое уже там, осталось тольго гегемона туда отправить
    Deemon37
    Deemon37
    вчера в 16:12
    В Зенит
    112910415
    112910415
    вчера в 16:10
    не тянет без него Зенит ?
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:09
    А если ещё и сам газанет - ваще всем гайки...
    4RT
    4RT
    вчера в 16:02
    Все питерские харчи доел
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     