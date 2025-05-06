Марио Фернандес собирается возобновить карьеру

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной Марио Фернандес заявил, что намерен возобновить карьеру.
Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещё поиграть.
Свой последний официальный матч Фернандес провёл в марте 2024 года.
Сбежал из роты товарищей, под предлогом оказания помощи жене....
Есть контракт, долг, честь в конце концов!
Да он играл под нашим стягом, но это не дает ему право на самое гнусное явление в жизни - предательство!
Сбежал из роты товарищей, под предлогом оказания помощи жене....
Есть контракт, долг, честь в конце концов!
Да он играл под нашим стягом, но это не дает ему право на самое гнусное явление в жизни - предательство!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👌😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
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