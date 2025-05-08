Вечные жалобы мешают «Арсеналу» и тренеру Артете. Но лондонцы вернулись на большую сцену

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вчера, 21:48

Первый полуфинал ЛЧ за много лет.

У «Арсенала» собрались короли отговорок

Отдаем должное Артете за подготовку к отдельным аспектам игры ПСЖ . Пытались отыграться, не получилось. Выиграть Лигу чемпионов, если речь не о «Реале», крайне сложно. Гвардиола не справился с «Баварией», которая куда опытнее в этом деле, чем «Арсенал». С «Манчестер Сити» учитель Артеты тоже победил не сразу. Но у Микеля восемь подряд матчей на уровне полуфиналов разных турниров без побед. Шесть поражений, две мировые.

Артета сказал, что «Арсенал» был лучше ПСЖ . Кто-то из парижан бросил такую фразу Микелю. Типичное утешение. Классический реверанс сильному сопернику. «Арсенал» умеет играть в футбол. У них две победы над «Реалом». Моменты в матчах против ПСЖ . Разгром «Манчестер Сити» 5:1. И нет крупных финалов. Да, «Арсенал» вернулся в список крутых команд при Артете. Микель на время отправил жену с детьми в США , чтобы начать тренерскую карьеру.

Маниакальное отношение к профессии. Вот только самому Артете сейчас нужен психолог, чтобы не скатиться в режим постаревшего патриарха. Молодой Арсен Венгер жаловался и побеждал. А на старости лет только жаловался. Венгер не покинул «Арсенал» вовремя, клуб потерял время. С Артетой повезло. Но после пяти лет у руля нечем хвастаться. Нет даже проигранных европейских финалов, как у Клоппа до победы в Лиге чемпионов и в АПЛ .

«Канониры» даже Лигу Европы не покорили. Подчеркивает неумение показать волевые качества в решающий момент. Зато в мире жалобщиков некоторые представители «Арсенала» – короли. Почему не обогнали «Ливерпуль» и ПСЖ в ключевых турнирах сезона? Некоторые фанаты заготовили миллиард отговорок. «Сыграли слишком много матчей». «Судья работал на соперника». «Гари Невилл нас ненавидит». «Мы сами себя ненавидим».

«Отвлекла война Индии и Пакистана». «Фердинанд нас сглазил». Если распределить все реакции таких жалобщиков на поражения «Арсенала» на две категории – отмазки и мужское признание неудачи, то вторая выборка будет пустой. Несколько лет назад Артета брал вину на себя за вылеты и поражения. Сейчас Микель рассказал, что играли лучше ПСЖ . А разве в этом смысл футбола? «Барселона» не была хуже «Интера», но в обороне начудила.

Пропустили семь мячей в двух поединках и вылетели. Футбол становится чище в плей-офф. Победил – пошел дальше, проиграл – до свидания. Артета разучился принимать поражения и выдумал мир, где «Арсенал» якобы лучше всех. Отсылка к чемпионским очкам «Ливерпуля» из той же оперы. Да, бывали сезоны, когда «Арсенал» набирал больше пунктов, чем Слот сейчас. Но у Клоппа тоже были роскошные сезоны с финишем на второй строчке.

Вечными жалобами делу не поможешь

Многие успешные люди часто ноют. Причина понятна. Эгоисты себя сильно любят. Поэтому признавать вину это слабость. Обвинять всех остальных – демонстрация непогрешимости. Среди победителей Лиги чемпионов хватало тренеров, которые жаловались. Это не только Гвардиола и Моуриньо. Но важен баланс удачной работы наставника и нытья футболистов с фанатами. Можно написать книгу, состоящую из причин поражений «Арсенала».

«Артета выбрал неудачную музыку на тренировках». «Карманники, которых тренер нанял, чтобы обчистили игроков во время ужина – фанаты „Тоттенхэма“». «Мяч был слишком легким». «Мяч был необычно тяжелым». Конечно, жалобы были и раньше. Некоторые фанаты «Арсенала» могли объяснить неудачу в Лиге чемпионов тем, что Венгер слишком долго застегивал знаменитую длинную куртку и отвлекся от тактических моментов матча.

Но рядом с мастерами отмазок есть миллионы фанатов «Арсенала», которые прекрасно видят минусы Артеты и такого подхода. Чемпионы могут ныть во время спаса после завоевания кубков. Тяжело победить, когда от самого клуба столько негатива. Спортивный директор Эду не выдержал с Артетой, ушел. Трансферы запоздали. Говорят, Микелю после неудачи выдадут деньги на ещё один рывок. А крутых новичков стоило подписать прошлым летом.

Нет никакого заговора против «Арсенала». Как не было заговора против «Ливерпуля», хотя они десятилетиями не могли выиграть АПЛ . А сейчас нет заговора против «Манчестер Юнайтед». Конечно, иногда арбитры из Англии жестко ошибались. Вот только в этом сезоне «Арсенал» от титула в АПЛ отдалили не судьи, а постоянные ничьи с середняками и аутсайдерами. И Артета не сможет заявить, что не знает, как вылечить подобные симптомы.

«Канониры» могут вернуться на вершину

Полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет – отличный результат. «Арсенал» пропускал сезоны в престижном турнире. Место в четверке нельзя именовать неудачей. Но только трофейный сезон изменит статус клуба. Речь не о победе в Кубке Англии. Артета мог сейчас готовиться также к чемпионскому матчу против «Ливерпуля». Здесь сами виноваты. Не подписали прошлым летом или зимой центрального форварда – не получили ключевые голы.

«Арсенал» не ПСЖ . Там случайным образом поймали волну без явной «девятки». У схемы Луиса Энрике тоже есть минусы. ПСЖ проверят без профильного нападающего против «Интера». «Арсенал» уже оценили. Сака не второй Салах. У Букайо нет такой дикой результативности, чтобы компенсировать нехватку победных голов, которые забил Мохамед в «Ливерпуле». Впрочем, без помощи Нуньеса и Жоты с ПСЖ «красные» тоже вылетели до финала.

Порой решения проблем больших клубов на поверхности, но они затягивают. Даже «Манчестер Сити» слишком долго играл без Холанда, постоянно уступая в Лиге чемпионов. Появился Эрлинг – построили основу для выхода в финал и победы. «Арсенал» могут ждать успехи в ближайшие годы. Райс и Эдегор не старые хавбеки. Мартинелли и Сака – молодые вингеры. Салиба может уехать в «Реал», если «канониры» не откажут испанцам, подняв ценник.