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ЭСК признала верными все решения арбитра матча «Динамо» — «Спартак»

вчера, 18:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Динамо» (0:2). В обращении указаны два момента: фол Хуана Касереса на Олеге Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и игра рукой Касереса в штрафной на 81-й минуте. Матч 28-го тура провела судейская бригада под руководством Алексея Сухого.

Комиссия подтвердила правильность решений судьи, не назначившего пенальти в обоих эпизодах.

Игрок «Динамо» Хуан Касерес касается рукой игрока «Спартака» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью, без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо» нет нарушения правил.

Контакт мяча с рукой игрока «Динамо» Хуана Касереса не является наказуемым, так как рука защитника находится внизу, близко к телу, в естественном положении, и нет дополнительного движения руки к мячу.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:21
Играть в футбол нужно, а не кляузы строчить...
Ев17
Ев17
вчера в 22:08
Один Хлусевич на три -четыре жёлтые с оранжевым оттенком наиграл, это спартачи не видели. они Касереса ловили
Vilar
Vilar
вчера в 20:42
Вот так, а Станкович, чуть руки на себя не наложил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:26
    nikolah
    nikolah
    вчера в 20:05
    А были спорные моменты? Игру не смотрел
    Capral
    Capral
    вчера в 19:23
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:18
      Какие же идиоты у нас там сидят, когда на самый главный эпизод не подали жалобу, это симуляция и дорисование Гладышева
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 19:12
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 19:03
        Играть в футбол просто надо а не на судей пинять
        Гость
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