ЭСК признала верными все решения арбитра матча «Динамо» — «Спартак»

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вчера, 18:52

«Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Динамо» (0:2). В обращении указаны два момента: фол на в штрафной на 59-й минуте и игра рукой Касереса в штрафной на 81-й минуте. Матч 28-го тура провела судейская бригада под руководством .

Комиссия подтвердила правильность решений судьи, не назначившего пенальти в обоих эпизодах.