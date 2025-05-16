ЭСК признала верными все решения арбитра матча «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Динамо» (0:2). В обращении указаны два момента: фол Хуана Касереса на Олеге Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и игра рукой Касереса в штрафной на 81-й минуте. Матч 28-го тура провела судейская бригада под руководством Алексея Сухого.
Комиссия подтвердила правильность решений судьи, не назначившего пенальти в обоих эпизодах.
Игрок «Динамо» Хуан Касерес касается рукой игрока «Спартака» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью, без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо» нет нарушения правил.
Контакт мяча с рукой игрока «Динамо» Хуана Касереса не является наказуемым, так как рука защитника находится внизу, близко к телу, в естественном положении, и нет дополнительного движения руки к мячу.
Тот эпизод, на который ссылается Яша * с Гладышевым) я пересматривал много раз как совершенно нейтральное лицо. Там пенальти 150 %. Кстати судья дал пенальти только после вмешательства ВАР. Так что скорее Яшу запугали. Не говорю об остальных матчах Карасева, но в этой игре реальных ошибок у судей не было.
Я смотрел матч как совершенно нейтральный человек, может чуть за КБ. Результат по игре. А фаны КБ такие как Яша редко признают очевидное, хотя большинство признают. Спасибо за внимание
Тот эпизод, на который ссылается Яша * с Гладышевым) я пересматривал много раз как совершенно нейтральное лицо. Там пенальти 150 %. Кстати судья дал пенальти только после вмешательства ВАР. Так что скорее Яшу запугали. Не говорю об остальных матчах Карасева, но в этой игре реальных ошибок у судей не было.
Я смотрел матч как совершенно нейтральный человек, может чуть за КБ. Результат по игре. А фаны КБ такие как Яша редко признают очевидное, хотя большинство признают. Спасибо за внимание
Карася так запугали, что теперь, все решения будут приниматься в пользу ростовщиков. Правильно говорит Bad- самим играть надо...
Карася так запугали, что теперь, все решения будут приниматься в пользу ростовщиков. Правильно говорит Bad- самим играть надо...