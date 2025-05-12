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Названы арбитры на финальные матчи еврокубков

вчера, 17:18

УЕФА назначил судейские бригады на решающие матчи еврокубков текущего сезона.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Интер», матч состоится 1 июня. Судить встречу будет бригада румынского арбитра Иштвана Ковача.

В финальном поединке Лиги Европы, запланированном на 21 мая, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Судейство в этом матче будет осуществлять команда немецкого судьи Феликса Цвайера.

В финале Лиги конференций сразятся «Челси» и «Бетис», игра пройдет 28 мая. Поединок будет обслуживать группа боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:33
Добрый день.
Вам уже приходил код на почту?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30
Здравствуйте, можно выслать код для получения на 13 мая?
протон
протон
вчера в 17:20
Главное без судейских косяков отсудили
Гость
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