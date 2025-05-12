Названы арбитры на финальные матчи еврокубков

УЕФА назначил судейские бригады на решающие матчи еврокубков текущего сезона.
В финале Лиги чемпионов встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Интер», матч состоится 1 июня. Судить встречу будет бригада румынского арбитра Иштвана Ковача.
В финальном поединке Лиги Европы, запланированном на 21 мая, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Судейство в этом матче будет осуществлять команда немецкого судьи Феликса Цвайера.
В финале Лиги конференций сразятся «Челси» и «Бетис», игра пройдет 28 мая. Поединок будет обслуживать группа боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто.
Вам уже приходил код на почту?
Вам уже приходил код на почту?