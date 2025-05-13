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Объявлены имена арбитров на матчи Кубка России

вчера, 17:28

Российский футбольный союз назвал арбитров и инспекторов на ответный матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

14 мая, среда

ЦСКА – «Зенит»: судья – Виталий Мешков

Помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

Путь регионов. Финал

15 мая, четверг

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 22:48
"Да уж, опустил, Спартак, серб своим жестом."


Он СЕБЯ опустил, а НЕ Спартак.
В Спартаке он так..."наёмный эффективный манагер команды". )
NYJ
NYJ
вчера в 22:45
Играем без правил, Станкович банкует
stasil2
stasil2 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:21
Да уж, опустил, Спартак, серб своим жестом. Некрасиво, а учитывая, что этот тур привязали к празднику Победы в ВОВ и самое страшное что незвинился.
протон
протон
вчера в 20:50
Что бы не было предвзятости у судей.
протон
протон
вчера в 20:49
Главное что бы карась не напортачил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:48
Семак возьмёт бронзовые медали в кубке и чемпионате и поедет в Махачкалу к Газизову
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:42
Левников наш, накидаем ростовчанам
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:46
Хоть Мешков, хоть Авоськин лишь бы без ляпов и скандалов.
Deemon37
Deemon37
вчера в 19:00
Кирюша с Васей
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:55
А мне, например, всё равно, кто будет судить.
Как этот серб ни мысленно, ни руками ничего показывать не буду, если Спартак отвратительно сыграет, даже в случае, если итоговый счёт будет в его пользу.
Кивать на арбитра, по моему мнению, себя не уважать и команду, которую ТЫ ГОТОВИЛ И ГОТОВИШЬ к матчу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
Лишь бы без скандалов всё обошлось. А то Спартак хоть и дома (не часто ли в кубке?), но на взводе капитальнейшем...
Андрей Герасимов
Андрей Герасимов
вчера в 18:38
мде
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24
В итоге 15 мая)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:18
ну что... ни косяков ни лишнего свиста....
xam7naqs76sd
xam7naqs76sd
вчера в 17:59
    e3j68699y3fj
    e3j68699y3fj
    вчера в 17:55
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 17:30
      Ой, ну и для этих Станкович какой нибудь фокус с руками изобразит, не растеряется.
      Гость
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