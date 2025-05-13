Объявлены имена арбитров на матчи Кубка России

Российский футбольный союз назвал арбитров и инспекторов на ответный матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч
14 мая, среда
ЦСКА – «Зенит»: судья – Виталий Мешков
Помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
Путь регионов. Финал
15 мая, четверг
«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.
Он СЕБЯ опустил, а НЕ Спартак.
В Спартаке он так..."наёмный эффективный манагер команды". )
Он СЕБЯ опустил, а НЕ Спартак.
В Спартаке он так..."наёмный эффективный манагер команды". )
Как этот серб ни мысленно, ни руками ничего показывать не буду, если Спартак отвратительно сыграет, даже в случае, если итоговый счёт будет в его пользу.
Кивать на арбитра, по моему мнению, себя не уважать и команду, которую ТЫ ГОТОВИЛ И ГОТОВИШЬ к матчу.
Как этот серб ни мысленно, ни руками ничего показывать не буду, если Спартак отвратительно сыграет, даже в случае, если итоговый счёт будет в его пользу.
Кивать на арбитра, по моему мнению, себя не уважать и команду, которую ТЫ ГОТОВИЛ И ГОТОВИШЬ к матчу.