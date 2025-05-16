Стало известно, кто рассудит матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги

Российский футбольный союз объявил о назначениях судей и инспекторов на матчи 29-го тура РПЛ.
17 мая (суббота)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.
«Химки» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Пари НН» – «Факел»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
18 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» Москва – «Акрон»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.
19 мая (понедельник)
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.