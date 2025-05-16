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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, кто рассудит матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:36

Российский футбольный союз объявил о назначениях судей и инспекторов на матчи 29-го тура РПЛ.

17 мая (суббота)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Химки» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Пари НН» – «Факел»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

18 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Москва – «Акрон»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

19 мая (понедельник)

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 08:16
Почему снова Казарцев?
Брулин
Брулин
вчера в 16:22
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:19
    И желательно без судейских ляпов и скандалов..
    3xkkcwrhhp4t
    3xkkcwrhhp4t
    вчера в 14:52
    Карасев не спасет спартак.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:50
      6sjrazsf7ffm
      6sjrazsf7ffm
      вчера в 14:25
      Хоть бы один тур никто не накосячил.
      альсато
      альсато
      вчера в 14:16
      Читаю список судей и инспекторов на очередной тур, и сразу в голове всплывает Рейтинг Биржевых Ставок))))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 14:11
      Всё равно кто судит, лишь бы без косяков)))).
      wt53x9cbd588
      wt53x9cbd588
      вчера в 14:07
      Бабу плотно на кино подсадили
      Гость
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