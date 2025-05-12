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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

вчера, 20:31
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«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам матча 28-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2), Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59‑й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81‑й.

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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
сегодня в 13:28
И что это обращение даст? Помню обращались однажды по поводу пенальти. Судье показалось, что игрок "Спартака" сыграл рукой, а не плечом. Так в КДК взяли и ..... сфотомонтажировали снимок: удлинили руку футболиста.
hohol2
hohol2
сегодня в 12:12
Дело Карпина живёт...
протон
протон
сегодня в 00:04
Спартак ,начиная с игры с Махачкалой и последующие игры, растеряли мастерство и качество игры,т,е, оно было и сразу пропало. Смею судить ,что возникли проблемы с физичесим состоянием футболистов. Они не бегут, не борятся в единоборствах и заметно отсутствие мысли на поле. Шестое место ,это это унизительно низко, Станковичу пора домой
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 23:09
Ну, ты того...)
Если чё заходи - вместе пойдем)
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:25, ред.
Во всех футбольных странах судят одинаково плохо, и Россия не исключение. Но плохо только со стороны проигравшей команды и её болельщиков. Выигравшие жалуются на судейство редко и только для проформы: смотрите, мол, какие мы справедливые, что даже в случае выигрыша недовольны судейством. Чистой воды фарисейство.
Сколько раз мы видели, что когда звучит свисток арбитра, к последнему на всех парах бегут игроки обеих команд, которые начинают качать права даже в том случае, если свисток в их пользу. И только потом, когда видят, что арбитр назначает штрафной в сторону соперника, облегчённо вздыхают и продолжают игру.
Можно много говорить на эту тему, "кидать в народ" умные мысли по поводу судейства, но зачем ? "Сколько людей, столько и мнений" сказал в своё время древнеримский драматург Публий Теренций, и это изречение должно быть во главе угла между спорящими. А дело всё в том, что арбитр находится между двух огней и его задача, прежде всего, - придерживаться правил судейства. А ежели он не прав, его всегда поправят товарищи в просмотровой.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:46
Я согласен, хороших среди них нет, есть ху.....е и очень ху....е.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:43
Володя, ты прав. Но ведь судья не удалил Максименко за то, что тот схватил судью за руку. Судья достал желтую для Станковича, а Максименко бросился на судью, не давая показать карточку. По регламенту ФИФА любой физический контакт игрока с судьей с целью повлиять на решение арбитра наказывается красной карточкой. Почему на это Спартак не жалуется.?
Что касается пенальти за попадание мяча руку Касересу. то за такие вещи уже третий раз подряд в разных матчах пенальти не дают. Хотя лично я бы дал. А Спартак проиграл по игре, а не изза судьи. Согласен?
112910415
112910415
вчера в 21:39
Много ли толку
Vilar
Vilar ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:35
Если бы, с удовольствием пошёл бы)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:29
Часом не в ЭСК РФС штаны трёшь?))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:26
А у нас что типа хейт Сухого? Я не знал. Не вижу смысла из кучу плохих арбитров пытаться выбрать хорошего, они на то и плохие что хороших среди них нет. Спартак проиграл матч по делу, судейство не судейство дело десятое. И хорошо что судьи не прикрывают провал Станковича и вынуждают его срываться, не ходить на пресс-конференции и всячески себя дискредитировать. Назначили бы пенку было бы во вред Спартаку только.
Vilar
Vilar
вчера в 21:24
Плохая практика, главное бесполезная. Надо ввести правило: при обращении в ЭСК РФС, надо брать задаток 5 млн. руб., в случае, если жалоба недостоверна, задаток не возвращается.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
Дело не в пенальти, а, как я уже говорил- что, тот, кто не должен вообще судить, судит. Ростовщики запугали Карася и потребовали не назначать его на их матчи. А почему Спартак молчит?! Я сколько живу, никогда не видел того, что произошло в Краснодаре!!!!!!! И после всего, этот п....р судит матчи!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:50
Нельзя допускать такое судейство в РПЛ, если мы хотим возродить футбол 50-60 гг.....
И вопрос не только в этой игре...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:48, ред.
И что бы дал этот пенальти из-за которого так негодовал Станкович? Проиграли бы 2:1? Хоть не в сухую? Они уже по сусекам там с Малышевым собирают моментики и эпизодики которые выгородят Станковича, а вместе с ним и Малышева, чья голова по слухам полетит если что вместе с сербской. И главное если бы был смысл. А так это только оттягивание неизбежного.

И я против Малышева вообще ничего не имею, но вот этот вот корявый менеджмент Спартака в том и заключается чтобы совершить какую нибудь глупость, например снять с должности набившего уже шишки и драгоценный опыт генерального в назидание... а кому в назидание правда не понятно, потому что следующий кого они поставят рулить командой тоже не вывезет отсутствия чёткой вертикали власти и решений принимаемых у него за спиной с лёгкой подачи таких ребят как агент Анреев.
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:41
А это?)...

https://m.soccer.ru/news/1404139/chistyakov-artyom-karasyov-sergey
Capral
Capral
вчера в 20:37
Бесполезно обращаться. Если после краснодарского убийства, эта 75 ещё судит, значит нечего надеяться на справедливость.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:35
Это видимо поможет реанимировать мёртвый Спартак...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:34
ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО...???
fe27w5nupncr
fe27w5nupncr
вчера в 20:33
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