«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

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вчера, 20:31

«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по результатам матча 28-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2), Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».