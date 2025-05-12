«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам матча 28-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2), Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59‑й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81‑й.
И я против Малышева вообще ничего не имею, но вот этот вот корявый менеджмент Спартака в том и заключается чтобы совершить какую нибудь глупость, например снять с должности набившего уже шишки и драгоценный опыт генерального в назидание... а кому в назидание правда не понятно, потому что следующий кого они поставят рулить командой тоже не вывезет отсутствия чёткой вертикали власти и решений принимаемых у него за спиной с лёгкой подачи таких ребят как агент Анреев.
И я против Малышева вообще ничего не имею, но вот этот вот корявый менеджмент Спартака в том и заключается чтобы совершить какую нибудь глупость, например снять с должности набившего уже шишки и драгоценный опыт генерального в назидание... а кому в назидание правда не понятно, потому что следующий кого они поставят рулить командой тоже не вывезет отсутствия чёткой вертикали власти и решений принимаемых у него за спиной с лёгкой подачи таких ребят как агент Анреев.