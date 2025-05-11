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«Факел» собирается обратиться в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

вчера, 23:07
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В пресс-службе «Факела» объявили о своём намерении обратиться в ЭСК РФС после завершения матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Клуб планирует обратиться в ЭСК по поводу двух эпизодов, произошедших во время матча со столичным «Локомотивом». Так, на восьмой минуте игры игрок железнодорожников Сергей Пиняев выставляет локоть в сторону и попадает игроку воронежской команды Вячеславу Якимову по лицу. На 21-й минуте встрече ситуация практически повторилась, но теперь уже защитник «Локомотива» Егор Погостнов отмахивается рукой и попадает в лицо Алексея Каштанова. Оба момента были зафиксированы в штрафной столичной команды. Однако арбитр матча Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» ни в одном из указанных эпизодов.

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Все комментарии
g949wyafebc6
g949wyafebc6
сегодня в 00:26
Факел явно лишняя команда в РПЛ, прощай Факел, мало кто будет сожалеть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:48
    pckj9crpquw5
    pckj9crpquw5
    вчера в 23:47
      протон
      протон
      вчера в 23:16, ред.
      И что это даст даже если оправдают? Сохранят прописку в ПЛ? ))) Проехали уже, смиритесь. Шалимов Факел окончательно затушил! Так скажем передал факел в ФНЛ.
      Гость
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