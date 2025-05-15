Тренер «Зенита» Оливейра: «Все мы недовольны судейством, причём давно»

Тренер «Зенита» заявил, что судейство в матче Кубка России против ЦСКА (0:2) было необъективным.

Семак был не очень доволен судейством? Не только он. Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону.