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Тренер «Зенита» Оливейра: «Все мы недовольны судейством, причём давно»

вчера, 09:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что судейство в матче Кубка России против ЦСКА (0:2) было необъективным.

Семак был не очень доволен судейством? Не только он. Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:47
Год за годом противные судьи стараются утопить самобытный клуб с берегов Невы! )
альсато
альсато
вчера в 13:46
и все же главное в словах Вильяма (не нашего) Оливейры: "Сами виноваты, что не прошли дальше"))))))..и я это видел во вчерашней игре!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:07
Все недовольны и ничего, играют.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:53
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:49
      Брулин
      Брулин
      вчера в 11:15
      В первом матче судьи вам результат сделали. Вы думали 2:0 достаточно и вышли охранять ворота, а надо было играть
      sab9wsvwnjjv
      sab9wsvwnjjv
      вчера в 11:06
        rz72ern2pef8
        rz72ern2pef8
        вчера в 11:05
        Играть нужно лучше и судьи будут объективными.
        Сенатов Юрий 1
        Сенатов Юрий 1
        вчера в 11:02
        Дайте ему носовой платок. Да не обычный, каким детишкам нос вытирают, а с покрывало, пусть в него крокодиловы слёзы льёт. Плакса. Вот после таких "жалоб на жизнь" команда и теряет уважение к себе. Не после поражений, а после соплей. на негодное судейство.
        nubom
        nubom ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 10:58
        А Вы говорите - нет традиций...)
        Capral
        Capral ответ nubom (раскрыть)
        вчера в 10:55, ред.
        Ещё два года назад я говорил болелам Зенита- гоните его, пока лиха не случилось...
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 10:53
        После ночного баскетбола читаю: "Тренер «Зенита» Оливейра: «Все мы ДОВОЛЬНЫ судейством, причём давно»

        Мну ошалел прямо - подумал -1 в тренерском штабе Зенита.
        Далее ознакамливаюсь с каждым постом и понимаю, что что то не то....)
        Перечитываю заголовок и вижу частицу "не".
        Сразу поник, поначалу думал, что наконец то признались из Северной Пальмиры в дружбе с судейским корпусом, ан нет....)

        И по существу... Кони вас переиграли... Пенальти были? Красные карточки?
        В чем ошибки судейства? Конкретно!
        Лучше взвесь своих негров, хари по разъедали еле бегают по поляне...
        nubom
        nubom ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 10:51, ред.
        Ну, почему же? Выслушивать подобные высказывания о родном городе - это для нас традиция...
        memphis
        memphis
        вчера в 10:49
        Семак держит марку))
        Capral
        Capral ответ nubom (раскрыть)
        вчера в 10:42
        Традиций Великого Города давно нет...
        CSKA2012
        CSKA2012
        вчера в 10:41
        Плохому танцору сами знаете что всегда мешает )
        nubom
        nubom
        вчера в 10:38
        В создавшейся ситуации все эти высказывания Семака и руководства Зенита просто позорят славные традиции Ленинграда...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 10:17
        Плохому танцору яйца мешают ( французская проговорка ).
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 10:06, ред.
        Опять чтоль офсайд у Мартинса? А мы уже соскучились, думали чот давно зенитовцы не плакали
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 10:01
        Странные слова. А мы все видим, что второй год игра Зенита становится все более тухлой. Причина банальна. Перекорм деньгами. Человек тоже хиреет и болеет от переедания. Это банально. Но признать это трудно
        lotsman
        lotsman
        вчера в 09:48
        А может свою игру сначала проанализировать, прежде чем на судей кивать?
        viv
        viv
        вчера в 09:47, ред.
        Нечего на судей пенять, коли атака крива.
        Сколько можно про судейство. .Можно нарыть тыщу эпизодов, где судья ошибся в пользу Зенита и эти ошибки повлияли на исход матчей.Ну скажи ты что план был выбран не верный и провалился,будьте мужчинами.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 09:44
        Немного не дотерпели вчера, зря затеяли удерживать этот счёт...
        Сп62
        Сп62
        вчера в 09:42
        Как говорит А.С., ваше недовольство это ваши проблемы.
        u3eszea2x234
        u3eszea2x234
        вчера в 09:42
        Все мы недовольны судейством,
        причём давно
        Но вот только не замечаем
        Что играем мы как г-но!
        ᅠᅠ
        ᅠᅠ
        вчера в 09:36
          Гость
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