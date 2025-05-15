Тренер «Зенита» Оливейра: «Все мы недовольны судейством, причём давно»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что судейство в матче Кубка России против ЦСКА (0:2) было необъективным.
Семак был не очень доволен судейством? Не только он. Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону.
Мну ошалел прямо - подумал -1 в тренерском штабе Зенита.
Далее ознакамливаюсь с каждым постом и понимаю, что что то не то....)
Перечитываю заголовок и вижу частицу "не".
Сразу поник, поначалу думал, что наконец то признались из Северной Пальмиры в дружбе с судейским корпусом, ан нет....)
И по существу... Кони вас переиграли... Пенальти были? Красные карточки?
В чем ошибки судейства? Конкретно!
Лучше взвесь своих негров, хари по разъедали еле бегают по поляне...
Мну ошалел прямо - подумал -1 в тренерском штабе Зенита.
Далее ознакамливаюсь с каждым постом и понимаю, что что то не то....)
Перечитываю заголовок и вижу частицу "не".
Сразу поник, поначалу думал, что наконец то признались из Северной Пальмиры в дружбе с судейским корпусом, ан нет....)
И по существу... Кони вас переиграли... Пенальти были? Красные карточки?
В чем ошибки судейства? Конкретно!
Лучше взвесь своих негров, хари по разъедали еле бегают по поляне...
Сколько можно про судейство. .Можно нарыть тыщу эпизодов, где судья ошибся в пользу Зенита и эти ошибки повлияли на исход матчей.Ну скажи ты что план был выбран не верный и провалился,будьте мужчинами.
Сколько можно про судейство. .Можно нарыть тыщу эпизодов, где судья ошибся в пользу Зенита и эти ошибки повлияли на исход матчей.Ну скажи ты что план был выбран не верный и провалился,будьте мужчинами.
причём давно
Но вот только не замечаем
Что играем мы как г-но!
причём давно
Но вот только не замечаем
Что играем мы как г-но!