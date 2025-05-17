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Аморим выразил уверенность в своих действиях в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:02

Главный тренер МЮ Рубен Аморим выразил уверенность в своих действиях в клубе:

У каждого сезона есть своя история, и у Премьер-Лиги тоже есть своя история: «Блэкберн» — почти вылет, потом чемпионство. «Лестер» — почти вылет, потом чемпионство. «Ноттингем Форест» — почти в Лиге чемпионов, а в прошлом сезоне они боролись за выживание.Контекст бывает разный. Люди не понимают, как все меняется на нашей базе в Каррингтоне, в нашем клубе, как много вещей происходят в одно и то же время. Давайте завершим сезон и посмотрим, как все пойдет дальше.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 21:53
Тянет время чтобы заработать свои миллионы и свалить, также как и все предыдущие тренера МЮ...
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ catal (раскрыть)
вчера в 17:47
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Когда было такое в последний раз?
    catal
    catal
    вчера в 15:07
    Единственным правильным поступком руководства МЮ было бы признать что критики команды из числа изгнанных футболистов были правы. И Роналду, и Варан, и Де Хеа и остальные. И принести им извинения за непрофессионализм Глейзеров и разруху в пригласившем их клубе.
    catal
    catal
    вчера в 15:05
    Игра каждого клуба в руках его тренера и руководства. Каждая победа и поражение зависят только от подготовки к этому конкретному матчу - включая планирование команды до сезона. Если бы Аморим сильно изменил в лучшую сторону то что есть, тут было бы что обсудить. Но все игроки показывают только своей уровень. А тактики как не было, так и нет. При Тен Хаге я посмеивался над МЮ. А теперь просто в ужасе отворачиваюсь - это страшно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:45
    Впереди новые антирекорды
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 14:08
    Так низко МЮ давно не пал…
    Гость
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