Аморим выразил уверенность в своих действиях в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер МЮ выразил уверенность в своих действиях в клубе:

У каждого сезона есть своя история, и у Премьер-Лиги тоже есть своя история: «Блэкберн» — почти вылет, потом чемпионство. «Лестер» — почти вылет, потом чемпионство. «Ноттингем Форест» — почти в Лиге чемпионов, а в прошлом сезоне они боролись за выживание.Контекст бывает разный. Люди не понимают, как все меняется на нашей базе в Каррингтоне, в нашем клубе, как много вещей происходят в одно и то же время. Давайте завершим сезон и посмотрим, как все пойдет дальше.