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Тудор высказался о своём будущем в «Ювентусе»

вчера, 11:42

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор настаивает на том, что он «никому не уступает», и отмечает, что команда была в «глубоком кризисе», когда он был назначен в марте.

Я живу сегодняшним днём, но не думаю о будущем. Мы всегда должны быть требовательными и знать, что «Ювентус» должен побеждать. Я первый, кто извиняется, но я чувствую, что команда сделала всё, что могла, учитывая обстоятельства. Когда я пришёл, команда была в глубоком кризисе. Теперь они более осознанные и борются усерднее, в том числе благодаря игровому времени, которое у нас было. Нужно понимать ситуацию, и я поздравляю ребят, которые выложились по максимуму.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:57
"Я живу сегодняшним днём, но не думаю о будущем." - По моему скромному мнению ГТ команды , притом такой команды хоть чуть должен задумываться о будущим.
Гость
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