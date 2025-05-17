Энцо Мареска: «Мы движемся в правильном направлении»

, тренер «Челси», после важной победы над «Манчестер Юнайтед» попросил болельщиков не сравнивать нынешнюю команду с её прошлым — с теми временами, когда клуб выигрывал Лигу чемпионов и регулярно боролся за титулы.

Для меня лично проблема в целом заключается в вас, в прессе. Вы думаете, что это тот же «Челси», что и много лет назад. Это не так. Я не думаю, что с тех пор, как я здесь, мы ожидаем больше денег, чем другие клубы. Речь идёт о создании чего-то важного. Люди должны доверять нам — мы движемся в правильном направлении.