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Энцо Мареска: «Мы движемся в правильном направлении»

вчера, 09:40

Энцо Мареска, тренер «Челси», после важной победы над «Манчестер Юнайтед» попросил болельщиков не сравнивать нынешнюю команду с её прошлым — с теми временами, когда клуб выигрывал Лигу чемпионов и регулярно боролся за титулы.

Для меня лично проблема в целом заключается в вас, в прессе. Вы думаете, что это тот же «Челси», что и много лет назад. Это не так. Я не думаю, что с тех пор, как я здесь, мы ожидаем больше денег, чем другие клубы. Речь идёт о создании чего-то важного. Люди должны доверять нам — мы движемся в правильном направлении.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 02:55
Клоун сраный, это как раз именно тот Челси, который несколько лет назад выиграл ЛЧ, который на классе обыгрывал средняков лиги, выигрывал титулы. Это тот клуб, который Болик и ко, при участии таких недотренеров, развалили. Закрыл бы лучше рот и шёл тренировать туда, откуда вылез.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:54
Лучше бы рассказал во что и в какой футбол играет Челси…сезон прошел уже, но футбола, как не было, так и нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:51
Да, у Челси очень средний состав, по сути ноунэймы. Но хотябы переоцененных нет
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