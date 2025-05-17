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Рой Кин: «Я думаю, что те времена, когда все хотели перейти в МЮ, прошли»

вчера, 09:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-игрок МЮ Рой Кин считает, что дни, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли после того, как клуб потерпел от «Челси» 18-е поражение в сезоне:

Вы сидите и смотрите на определённые команды и вешаете на них ярлыки. Вы говорите, что они действительно очень хороши в техническом плане, они в хорошей форме, они великолепны, они хороши в стандартных положениях. А когда вы смотрите на «Юнайтед», то говорите, что они ни в чём не хороши. Если они не выиграют [финал Лиги Европы] на следующей неделе, я думаю, можно будет сказать, что те времена, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли. Я не думаю, что игроки будут стремиться перейти в «Манчестер Юнайтед». Это ушло, это волнение, связанное с клубом.

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Все комментарии
qst7f87ex9aw
qst7f87ex9aw
вчера в 11:43
Здесь надо согласится с Кином, проект МЮ сейчас не самый привлекательный
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
даже жирафы в саваннах Африки давно смирились, что 80% футболистам Юнайтед пофиг на клуб, да и вообще на футбол.
для миллионеров это просто работа.
подумаешь, 18 поражение.
проиграют Астон Вилле, будет 19-е, ровно половина матчей АПЛ.
если финал будет проигран, обстановка станет катастрофической.
может, Аморим и хочет построить свою игру, но, видно, с этими игроками ничего не получится. А авторитарного харизма у Аморима нет, чтобы заставить их играть или умирать. игроки должны бояться идти в раздевалку, а не сжимать своего тренера, как девушку в танцплощадке. и даже здесь Хойлунд потеряется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:04, ред.
У Кина крайне запоздалая реакция на происходящее... Даже жираф в Африке насчёт МЮ давно в теме...((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:52, ред.
Даже при Тен Хаге не было такой безобразной игры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:29
Вот так случайные люди разрушают великий клуб. Нет уважения фанатам клуба, ненормально дорогие билеты на матчи, сокращения квот для пожилых и детей, другие решения, которые бьют по простым болельщикам. А игроки даже не хотят играть за эмблему. Нет единства.
catal
catal
вчера в 10:06
Как говорится авторитет зарабатывается годами, а теряется за один поступок.
И никакие акции это не изменят, и натягивание на себя прошлых чужих заслуг в форме МЮ "мы такие же как Скоулз и Руни, мы наследники побед Бэкхема и Гиггза. Нет, вы просто люди в чужой форме.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:56
А ведь он прав прошли те времена
Гость
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