Рой Кин: «Я думаю, что те времена, когда все хотели перейти в МЮ, прошли»

Экс-игрок МЮ считает, что дни, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли после того, как клуб потерпел от «Челси» 18-е поражение в сезоне:

Вы сидите и смотрите на определённые команды и вешаете на них ярлыки. Вы говорите, что они действительно очень хороши в техническом плане, они в хорошей форме, они великолепны, они хороши в стандартных положениях. А когда вы смотрите на «Юнайтед», то говорите, что они ни в чём не хороши. Если они не выиграют [финал Лиги Европы] на следующей неделе, я думаю, можно будет сказать, что те времена, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли. Я не думаю, что игроки будут стремиться перейти в «Манчестер Юнайтед». Это ушло, это волнение, связанное с клубом.