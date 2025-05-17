Рой Кин: «Я думаю, что те времена, когда все хотели перейти в МЮ, прошли»

Экс-игрок МЮ Рой Кин считает, что дни, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли после того, как клуб потерпел от «Челси» 18-е поражение в сезоне:
Вы сидите и смотрите на определённые команды и вешаете на них ярлыки. Вы говорите, что они действительно очень хороши в техническом плане, они в хорошей форме, они великолепны, они хороши в стандартных положениях. А когда вы смотрите на «Юнайтед», то говорите, что они ни в чём не хороши. Если они не выиграют [финал Лиги Европы] на следующей неделе, я думаю, можно будет сказать, что те времена, когда все хотели перейти в «Манчестер Юнайтед», прошли. Я не думаю, что игроки будут стремиться перейти в «Манчестер Юнайтед». Это ушло, это волнение, связанное с клубом.
для миллионеров это просто работа.
подумаешь, 18 поражение.
проиграют Астон Вилле, будет 19-е, ровно половина матчей АПЛ.
если финал будет проигран, обстановка станет катастрофической.
может, Аморим и хочет построить свою игру, но, видно, с этими игроками ничего не получится. А авторитарного харизма у Аморима нет, чтобы заставить их играть или умирать. игроки должны бояться идти в раздевалку, а не сжимать своего тренера, как девушку в танцплощадке. и даже здесь Хойлунд потеряется.
для миллионеров это просто работа.
подумаешь, 18 поражение.
проиграют Астон Вилле, будет 19-е, ровно половина матчей АПЛ.
если финал будет проигран, обстановка станет катастрофической.
может, Аморим и хочет построить свою игру, но, видно, с этими игроками ничего не получится. А авторитарного харизма у Аморима нет, чтобы заставить их играть или умирать. игроки должны бояться идти в раздевалку, а не сжимать своего тренера, как девушку в танцплощадке. и даже здесь Хойлунд потеряется.
И никакие акции это не изменят, и натягивание на себя прошлых чужих заслуг в форме МЮ "мы такие же как Скоулз и Руни, мы наследники побед Бэкхема и Гиггза. Нет, вы просто люди в чужой форме.
И никакие акции это не изменят, и натягивание на себя прошлых чужих заслуг в форме МЮ "мы такие же как Скоулз и Руни, мы наследники побед Бэкхема и Гиггза. Нет, вы просто люди в чужой форме.