Футболисты «Тоттенхэма» бурно отпраздновали победу в Лиге Европы

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вчера, 11:41

По информации источника, игроки «Тоттенхэма» до 4 утра праздновали после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:0). и были самыми активными во время веселья.

Футболисты бурно отметили победу в турнире в раздевалке, куда были доставлены ящики с пивом. Также было разбрызгивание шампанского из бутылок во время того, как капитан воспроизводил поднятие трофея.

Игроки изменили текст хита Галы Риццато 1997 года «Freed From Desire», чтобы подразнить центрального защитника МЮ .

Кроме того, полузащитник вёл прямую трансляцию в социальных сетях, показывая, как футболисты поднимают тосты за свой первый за 17 лет трофей с большим количеством пиццы и слушая песню «Unwritten» Наташи Бедингфилд, звучавшую из динамиков.

В четверг команда вернулась в Лондон, а на пятницу был запланирован парад автобусов с открытым верхом.

Болельщики также праздновали всю ночь.