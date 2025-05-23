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Футболисты «Тоттенхэма» бурно отпраздновали победу в Лиге Европы

вчера, 11:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

По информации источника, игроки «Тоттенхэма» до 4 утра праздновали после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Джеймс Мэддисон и Лукас Бергуолл были самыми активными во время веселья.

Футболисты бурно отметили победу в турнире в раздевалке, куда были доставлены ящики с пивом. Также было разбрызгивание шампанского из бутылок во время того, как капитан Сон Хын-Мин воспроизводил поднятие трофея.

Игроки изменили текст хита Галы Риццато 1997 года «Freed From Desire», чтобы подразнить центрального защитника МЮ Харри Магуайра.

Кроме того, полузащитник Ив Биссума вёл прямую трансляцию в социальных сетях, показывая, как футболисты поднимают тосты за свой первый за 17 лет трофей с большим количеством пиццы и слушая песню «Unwritten» Наташи Бедингфилд, звучавшую из динамиков.

В четверг команда вернулась в Лондон, а на пятницу был запланирован парад автобусов с открытым верхом.

Болельщики также праздновали всю ночь.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:29
Пиво с пиццей? И разве это праздник?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:48
У каждого есть свои маленькие радости.
s24jd6vpgs39
s24jd6vpgs39
вчера в 14:25
Первый трофеи за 40лет. , понять можно
2nz9qhht3ahb
2nz9qhht3ahb
вчера в 13:32
Каффном ты не был, но (и до вершины не добрался)... Добрался!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:11
Тем временем, все рейсы в Лондон и из Лондона были отменены из-за огромного облака пыли, вызванного открытием Тоттенхэмом трофейной комнаты для размещения кубка Лиги Европы....!
А так, если без стёба, то молодцы, заслужили
Sosna69
Sosna69
вчера в 12:25
Заслуженно!Молодцы!В защите,просто красавы.
q6h4kdakpj32
q6h4kdakpj32
вчера в 11:46
Значит последний матч чемпионата безропотно они сольют.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Было бы удивительно если бы этого не произошло . С ПОБЕДОЙ !!!
Гость
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