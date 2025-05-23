Футболисты «Тоттенхэма» бурно отпраздновали победу в Лиге Европы

По информации источника, игроки «Тоттенхэма» до 4 утра праздновали после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Джеймс Мэддисон и Лукас Бергуолл были самыми активными во время веселья.
Футболисты бурно отметили победу в турнире в раздевалке, куда были доставлены ящики с пивом. Также было разбрызгивание шампанского из бутылок во время того, как капитан Сон Хын-Мин воспроизводил поднятие трофея.
Игроки изменили текст хита Галы Риццато 1997 года «Freed From Desire», чтобы подразнить центрального защитника МЮ Харри Магуайра.
Кроме того, полузащитник Ив Биссума вёл прямую трансляцию в социальных сетях, показывая, как футболисты поднимают тосты за свой первый за 17 лет трофей с большим количеством пиццы и слушая песню «Unwritten» Наташи Бедингфилд, звучавшую из динамиков.
В четверг команда вернулась в Лондон, а на пятницу был запланирован парад автобусов с открытым верхом.
Болельщики также праздновали всю ночь.
А так, если без стёба, то молодцы, заслужили
А так, если без стёба, то молодцы, заслужили