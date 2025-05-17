«Селтик» призвал фанатов не посещать места, где нет гарантий безопасности

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вчера, 10:55

«Селтик» предупредил болельщиков о безопасности при праздновании чемпионского титула.

Клуб отмечает, что массовые собрания в общественных местах, даже по позитивным и праздничным поводам, могут вызвать проблемы у тех, кто живёт и работает в этих районах. Количество болельщиков, присутствовавших на предыдущих встречах, было настолько большим, что их безопасность стала предметом реальной озабоченности.

В команде призвали болельщиков не посещать несанкционированные крупные публичные собрания, на которых не предусмотрены меры безопасности, удобства и инфраструктура для посетителей.

«Селтик» уже некоторое время пытается сотрудничать с заинтересованными сторонами города, чтобы попытаться обсудить и разработать планы, которые могли бы позволить найти более подходящее место для праздничных мероприятий вдали от домашнего стадиона.