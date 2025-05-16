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Разбрызгиватели на стадионе «Эспаньола» облили игроков «Барселоны»

вчера, 14:50
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» досрочно завершила празднование победы в чемпионате Испании на поле после выездного матча с «Эспаньолом».

«Сине-гранатовые» начали праздновать титул после финального свистка, однако в тот же момент возникла небольшая потасовка между футболистами обеих команд. Также на поле включились разбрызгиватели, облив игроков «Барсы», когда те продолжать отмечать успех. Вскоре после этого главный тренер гостей Ханс-Дитер Флик стал подталкивать своих подопечных к туннелю.

Перед игрой немецкий специалист отметил, что всё нужно делать с уважением, сказав о том, что видел по телевизору произошедшее два года назад. В 2023-м «Барса» тоже стала чемпионом на поле «Эспаньола», а после окончания игры произошли беспорядки с участием болельщиков домашней команды, которые выбежали на поле.

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Все комментарии
Niagara
Niagara ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:50
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:12
    А может их просто водой разлить хотели?)
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 15:11
    Не красивое поведенее игроков Барселоны правельно их осадили!! Это не уваженее к сопернеку который стоит на вылет, идите и празднуйте у себя дома!! А Эспаньол от празднует когда гарантирует себе место в Ла лиге на следущий сезон.
    112910415
    112910415
    вчера в 15:02
    Такова жизнь
    Шипы и розы
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    9vfn4zhftxk9
    вчера в 14:55
    Дурость и только.
    catal
    catal
    вчера в 14:55
    Для того, чтобы требовать уважения от других нужно делать все с уважением самому. Это уже "нарушено" самой Барселоной и далее конфликтность будет только усугубляться.
    Гость
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