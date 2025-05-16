Разбрызгиватели на стадионе «Эспаньола» облили игроков «Барселоны»

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вчера, 14:50

«Барселона» досрочно завершила празднование победы в чемпионате Испании на поле после выездного матча с «Эспаньолом».

«Сине-гранатовые» начали праздновать титул после финального свистка, однако в тот же момент возникла небольшая потасовка между футболистами обеих команд. Также на поле включились разбрызгиватели, облив игроков «Барсы», когда те продолжать отмечать успех. Вскоре после этого главный тренер гостей стал подталкивать своих подопечных к туннелю.

Перед игрой немецкий специалист отметил, что всё нужно делать с уважением, сказав о том, что видел по телевизору произошедшее два года назад. В 2023-м «Барса» тоже стала чемпионом на поле «Эспаньола», а после окончания игры произошли беспорядки с участием болельщиков домашней команды, которые выбежали на поле.