Разбрызгиватели на стадионе «Эспаньола» облили игроков «Барселоны»

«Барселона» досрочно завершила празднование победы в чемпионате Испании на поле после выездного матча с «Эспаньолом».
«Сине-гранатовые» начали праздновать титул после финального свистка, однако в тот же момент возникла небольшая потасовка между футболистами обеих команд. Также на поле включились разбрызгиватели, облив игроков «Барсы», когда те продолжать отмечать успех. Вскоре после этого главный тренер гостей Ханс-Дитер Флик стал подталкивать своих подопечных к туннелю.
Перед игрой немецкий специалист отметил, что всё нужно делать с уважением, сказав о том, что видел по телевизору произошедшее два года назад. В 2023-м «Барса» тоже стала чемпионом на поле «Эспаньола», а после окончания игры произошли беспорядки с участием болельщиков домашней команды, которые выбежали на поле.