Президент Серии А посетит матч «Наполи» в последнем туре чемпионата

1747914192

вчера, 14:43

«Наполи» и «Интер» хотят, чтобы церемония награждения кубком и золотыми медалями за победу в чемпионате Италии прошла в пятницу.

Матчи команд начнутся завтра в одно время, однако неаполитанцы будут играть дома с «Кальяри», а миланский клуб на выезде встретится с «Комо».

Учитывая важность игры, власти Неаполя организовали три больших экрана по всему городу, где болельщики, у которых нет билетов на матч, могут собраться и посмотреть поединок вместе. Также в Неаполе вместе с трофеем и медалями будет находится президент Серии А Эцио Симонелли.

Чемпионский парад на автобусах с открытым верхом планируется провести в воскресенье или понедельник.

Что касается «Интера», то La Gazzetta dello Sport утверждает, что они запросили проведение церемонии вручения трофея Серии А в Комо 23 мая, а не на «Джузеппе Меацца» в Милане 25 мая, как изначально планировалось.