Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияИталия. Серия А 2024/2025

Президент Серии А посетит матч «Наполи» в последнем туре чемпионата

вчера, 14:43

«Наполи» и «Интер» хотят, чтобы церемония награждения кубком и золотыми медалями за победу в чемпионате Италии прошла в пятницу.

Матчи команд начнутся завтра в одно время, однако неаполитанцы будут играть дома с «Кальяри», а миланский клуб на выезде встретится с «Комо».

Учитывая важность игры, власти Неаполя организовали три больших экрана по всему городу, где болельщики, у которых нет билетов на матч, могут собраться и посмотреть поединок вместе. Также в Неаполе вместе с трофеем и медалями будет находится президент Серии А Эцио Симонелли.

Чемпионский парад на автобусах с открытым верхом планируется провести в воскресенье или понедельник.

Что касается «Интера», то La Gazzetta dello Sport утверждает, что они запросили проведение церемонии вручения трофея Серии А в Комо 23 мая, а не на «Джузеппе Меацца» в Милане 25 мая, как изначально планировалось.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА отмечает 20 лет победы в Кубке УЕФА — Москва в красно-синих цветах
18 мая Фото
Официально«Селтик» призвал фанатов не посещать места, где нет гарантий безопасности
17 мая
«Барселона» проводит парад в честь победы в Ла Лиге
16 мая Фото
Разбрызгиватели на стадионе «Эспаньола» облили игроков «Барселоны»
16 мая
ОфициальноДрогба примет участие в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА
14 мая
МЮ не планирует праздновать потенциальную победу в Лиге Европы
13 мая
Все комментарии
wptjwq9xww65
wptjwq9xww65
вчера в 14:45
Стопудово презик вручит награду Наполи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 