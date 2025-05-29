Представлен новый мяч Ла Лиги на сезон 2025/26

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вчера, 13:29

Ла Лига и PUMA официально представили новый мяч Órbita для сезона 2025/26. Он разработан с использованием самых современных технологий для любых игровых условий.

Пресс-служба турнира сообщает:

Дизайн отходит от привычных представлений благодаря изысканной эстетике, новым цветовым кодам и визуальному повествованию, включающему уникальную иконографию: каждый выгравированный символ представляет основные футбольные ценности, такие как страсть, инклюзивность, честная игра и сила. Он также выделяется своим смелым цветовым сочетанием: PUMA White, Coral, PUMA Black и Turquoise — тщательно подобранные цвета для максимальной видимости на поле даже в сложных условиях.

В презентации мяча приняли участие игрок «Райо Вальекано» Альваро Гарсия, чемпион Испании по фристайлу Жоан и создатель контента Дарио Эме Аче.