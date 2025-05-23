«Ньюкасл» презентовал домашнуюю форму на сезон 2025/26

«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2025/26. Его изготовил Adidas.
Форма выполнена в традиционном чёрно-белом варианте. Впервые команда сыграет в ней в матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» 25 мая.
«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2025/26. Его изготовил Adidas.
Форма выполнена в традиционном чёрно-белом варианте. Впервые команда сыграет в ней в матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» 25 мая.
намного раньше Ювентуса.
туринский клуб даже не был основан еще.
намного раньше Ювентуса.
туринский клуб даже не был основан еще.
Участвуют турниры: РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ, Лига Наций.
Участвуют турниры: РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ, Лига Наций.