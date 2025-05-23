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«Ньюкасл» презентовал домашнуюю форму на сезон 2025/26

вчера, 10:41

«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2025/26. Его изготовил Adidas.

Форма выполнена в традиционном чёрно-белом варианте. Впервые команда сыграет в ней в матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» 25 мая.

«Ньюкасл» презентовал домашнуюю форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:07
черно-белая полосатая форма Ньюкасла создана еще в 19 веке.
намного раньше Ювентуса.
туринский клуб даже не был основан еще.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:15
Ювентус? А нет, Ньюкасл.
alexgurzan
alexgurzan ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 11:41
Добрый днеь!
Участвуют турниры: РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ, Лига Наций.
aiz27
aiz27
вчера в 10:55
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, какие турниры будут участвовать в конкурсе в июне.
SHEARER
SHEARER
вчера в 10:49
Красота одним словом!
Гость
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