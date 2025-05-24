«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме без спонсоров

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вчера, 11:45

Петербургский «Зенит» проведёт матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» в особой форме без логотипов партнёров.

Это решение приурочено к 100-летнему юбилею, который «Зенит» отмечает 25 мая.