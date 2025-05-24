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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме без спонсоров

вчера, 11:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Петербургский «Зенит» проведёт матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» в особой форме без логотипов партнёров.

Это решение приурочено к 100-летнему юбилею, который «Зенит» отмечает 25 мая.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме без спонсоров

Все восемь матчей 30‑го тура РПЛ пройдут сегодня и начнутся в одно время (16:30 мск).

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
вчера в 14:25
День рождения Спартака считают 18.04.1922. Хотя очень многие считают, что день рождения Спартака 19.04.1935. День, когда Московский клуб спорта стал Спартаком. Также, например, в ЦСКА изменили дату основания клуба с 1923 года на 1911-й. Сделали это на том основании, что в 1911-м появилась спортивная площадка ОЛЛС – Общества любителей лыжного спорта.
Что то об этом никто не волновался, а вот за Зенит сразу заволновались.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:01
Черноморцу оказывается 118 лет.
viv
viv
вчера в 12:53, ред.
На первом заседании летом 1999 года экспертам предложили обсудить пять возможных дат рождения команды: 1914, 1931, 1936, 1938 и 1939 годы. То есть 1925 год изначально даже не рассматривался историками.
Выдуманный юбилей!!!
Свое мнение историк Лукосяк подкрепляет и тогдашними официальными данными: всю советскую эпоху рождением «Зенита» считали 1931 год, когда заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат. Сейчас такого же мнения придерживается и сам Лукосяк, называя 1931-й более обоснованной отправной точкой истории клуба.
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вчера в 12:48
    Максим Горелов
    Максим Горелов
    вчера в 12:18
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 12:10
      А может - "Мы открыты для новых предложений?")
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:48
      Чего только не придумают они в связи с юбилеем. Но главный матч будет в Краснодаре...
      Гость
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