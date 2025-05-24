Петербургский «Зенит» проведёт матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» в особой форме без логотипов партнёров.
Это решение приурочено к 100-летнему юбилею, который «Зенит» отмечает 25 мая.
Все восемь матчей 30‑го тура РПЛ пройдут сегодня и начнутся в одно время (16:30 мск).
Что то об этом никто не волновался, а вот за Зенит сразу заволновались.)
Что то об этом никто не волновался, а вот за Зенит сразу заволновались.)
Выдуманный юбилей!!!
Свое мнение историк Лукосяк подкрепляет и тогдашними официальными данными: всю советскую эпоху рождением «Зенита» считали 1931 год, когда заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат. Сейчас такого же мнения придерживается и сам Лукосяк, называя 1931-й более обоснованной отправной точкой истории клуба.
Выдуманный юбилей!!!
Свое мнение историк Лукосяк подкрепляет и тогдашними официальными данными: всю советскую эпоху рождением «Зенита» считали 1931 год, когда заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат. Сейчас такого же мнения придерживается и сам Лукосяк, называя 1931-й более обоснованной отправной точкой истории клуба.