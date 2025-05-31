«Барселона» предложила пятилетний контракт вратарю «Эспаньола»

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вчера, 10:09

«Барселона» выиграла борьбу за вратаря «Эспаньола» . Спортивное руководство каталонцев видит в Гарсии первого номера. Переговоры находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. «Барселона» предложила Гарсии пятилетний контракт и ждёт ответа от игрока. Сообщается, что окончательное решение по данному трансферу будет принято на следующей неделе.

В текущем сезоне на счету Гарсии 38 матчей в Ла Лиге, в которых он пропустил 51 мяч и 8 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего испанца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выставить на трансфер своего вратаря Марка-Андре тер Штегена.