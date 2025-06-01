На Суперфинал Кубка России проданы все билеты

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал источнику о количестве реализованных билетов на Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА .

Игра пройдёт сегодня в Москве на стадионе «Лужники».

Билеты проданы все. Главное, чтобы билеты, которые были проданы, имели целью посещение матча, а не перепродажи. К сожалению, у нас разрешено по законодательству перепродавать билеты. Мы надеемся на аншлаг, с учётом того, сколько внимания и запросов было на билеты. Вместимость стадиона сегодня 59 тысяч болельщиков.