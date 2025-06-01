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На Суперфинал Кубка России проданы все билеты

вчера, 17:39
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал источнику о количестве реализованных билетов на Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА.

Игра пройдёт сегодня в Москве на стадионе «Лужники».

Билеты проданы все. Главное, чтобы билеты, которые были проданы, имели целью посещение матча, а не перепродажи. К сожалению, у нас разрешено по законодательству перепродавать билеты. Мы надеемся на аншлаг, с учётом того, сколько внимания и запросов было на билеты. Вместимость стадиона сегодня 59 тысяч болельщиков.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 17:57
Хлеба 🍞 и зрелищ требует народ...
drug01
drug01 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:53
Это на сайте Бомбардир!!!
Гость
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