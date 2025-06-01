УЕФА объявил лучшего футболиста сезона в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан УЕФА лучшим футболистом сезона 2024/25 в Лиге чемпионов.
Форвард провёл 15 матчей в текущем розыгрыше турнира, забил восемь мячей и отличился шестью результативными передачами. В частности, он сделал два ассиста в финале против миланского «Интера» (5:0).
Ямаль лучший на втором Рафинья. Я не вижу что Дембеле в одиночку спась или тащил команды, скорее всего это камандная игра который построил тренер.
Ямаль лучший на втором Рафинья. Я не вижу что Дембеле в одиночку спась или тащил команды, скорее всего это камандная игра который построил тренер.