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УЕФА объявил лучшего футболиста сезона в Лиге чемпионов

вчера, 18:29

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан УЕФА лучшим футболистом сезона 2024/25 в Лиге чемпионов.

Форвард провёл 15 матчей в текущем розыгрыше турнира, забил восемь мячей и отличился шестью результативными передачами. В частности, он сделал два ассиста в финале против миланского «Интера» (5:0).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:20
заслуженно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:09
Без вариантов.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 23:09
Может и ЗМ взять, если за него проголосуют..
Inside91
Inside91 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 23:08
Хорошо , что не такие как ты этот рейтинг составляют.
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:06, ред.
Здесь берется лучший игрока если его команда выграл лигу чемпионов. А так Дембеле стоить в шестёрку лучших.
Ямаль лучший на втором Рафинья. Я не вижу что Дембеле в одиночку спась или тащил команды, скорее всего это камандная игра который построил тренер.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:15
Впереди КЧМ,плюс игрых сборных и начала следующего сезона,за пол сезона не дают зм.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:36
Вот от кого Барселона отказала
29081985
29081985
вчера в 20:43
Согласен
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:32
А вот вам и явный притендент на золотой мяч! Дембеле действительно сильно провел этот сезон во Франции, а победа в ЛЧ и звание лучшего игрока турнира помогут при голосовании. Тем более учитывая что France Football будет вручат награду ЗМ они легко протолкнут своего соотечественника
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:15
Когда узнал это))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:32, ред.
Походу и ЗМ получит.
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