УЕФА объявил лучшего футболиста сезона в Лиге чемпионов

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вчера, 18:29

Нападающий «Пари Сен-Жермен» признан УЕФА лучшим футболистом сезона 2024/25 в Лиге чемпионов.

Форвард провёл 15 матчей в текущем розыгрыше турнира, забил восемь мячей и отличился шестью результативными передачами. В частности, он сделал два ассиста в финале против миланского «Интера» (5:0).