У «Боруссии» шикарный бизнес-план. Зарабатывают на талантах из Англии, новый актив – брат Джуда Беллингема

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вчера, 18:49

Хорошая ниша – за англичан готовы платить.

Джейдон Санчо — первопроходец

Дортмундцы и прежде неплохо зарабатывали на трансферах – в сезоне-17/18 заставили «Барселону» разориться на покупке Усмана Дембеле (компенсация в 148 миллионов евро), плюс отдали Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» за более чем 60 млн. Но именно с Джейдона началась тенденция продавать англичан.

На тот момент 17-летний вингер не мог конкурировать с Сане и Стерлингом за место в старте – он даже в обойму не проходил. В Дортмунд Джейдон отправлялся, будучи игроком молодёжки «Сити». Почти сразу закрепился в основе «шмелей», на следующий год превратился в лидера дортмундцев – и на протяжении трёх сезонов выдавал качество. Логично, что на этом фоне появился ажиотаж – поэтому учитывая национальность вингера, особым спросом он пользовался у английских грандов, которые всегда готовы платить.

МЮ пришлось выложить за исполнителя 85 млн евро – повлияли высокий спрос и статус футболиста в «Боруссии». «Чёрно-жёлтые» не собирались просто так отдавать своего лидера. Как итог – очередной крупный трансфер, который помог «шмелям» обогатиться. Другое дело, что Джейдон в составе «Юнайтед» не заиграл (сейчас его даже пристроить никуда не могут). С другой стороны, это не проблема немцев – они продавали качественного футболиста, это МЮ не сумел правильно им распорядиться.

Беллингем – качественное усиление

При этом кейс с Санчо мог негативно повлиять на имидж «Боруссии». Вроде это и не их вина – МЮ не умеет качественно комплектовать состав, такие ошибки не редкость. Плюс запредельное давление при отсутствии результатов попросту ментально ломает молодёжь. С другой стороны, была опасность, что активы дортмундцев начнут воспринимать как футболистов-однодневок. Тем более ранее уже был пример Дембеле, да и Пулишич с трудом адаптировался к «Челси».

Опасения снял Джуд Беллингем. Воспитанник «Бирмингема» грамотно распорядился своей карьерой и не стал соваться к английским грандам в юном возрасте. Получил игровую практику на взрослом уровне в родном клубе, потом отправился в Дортмунд – там и к молодым футболистам внимательны, и давление не так высоко. Отличная атмосфера для юных талантов. Три сезона Джуд формировался в качестве футболиста «Боруссии». К моменту, когда битва между «Ман Сити» и «Реалом» разгорелась с новой силой, хавбек провёл два сезона в статусе безальтернативного лидера центра поля.

Сформировался необходимый менталитет – так что, когда Джуд попал в «Реал», он вписался туда как влитой. Полузащитник выдал шикарную первую часть сезона – активно играл на острие, в то же время помогая продвигать мяч. Был просто повсюду. И по итогам дебютного сезона в Ла Лиге отметился 19 голами и шестью ассистами. Минувший сезон получился хуже – девять мячей и девять голевых. С другой стороны, тут примешиваются общекомандный спад, потеря химии с приходом Мбаппе. Даже в таких условиях лидер «сливочных» не упал ниже определённого уровня.

У дортмундцев есть ещё один

Конечно, неудивительно, почему «Боруссия» так и не стала чемпионом, не нарушила гегемонию «Баварии». Это просто невозможно сделать, когда регулярно продаёшь свои активы. При этом дортмундцы не отказываются от этой политики. Зимой арендовали у «Челси» Карни Чуквуэмеку. Полузащитник провёл несколько матчей в старте, клуб рассматривает его выкуп.

Но намного интереснее кандидатура Джейми Гиттенса. Вингер, подобно Санчо, не выдержал высочайшую конкуренцию в вертикали «Сити» и не добрался до основы – при этом качества футбольного образования хватило, чтобы обратить на себя внимание «Боруссии». Дортмундцы забрали Джейми в молодёжную команду свободным агентом, когда ему исполнилось 17. В 2022 году молодой вингер закрепился в основной команде, а минувший сезон стал для игрока первым полноценным за дортмундцев (наконец миновали травмы).

К футболисту уже обозначили интерес «Челси» и «Арсенал». С одной стороны, с продажей стоит повременить, поскольку показать стабильность Джейми помешали травмы. С другой, сам он ждать уже не хочет. Футболист уведомил руководство о желании уйти, «аристократы» уже готовы выписать вингеру контракт на шесть-семь миллионов евро в год.

Присматриваются к брату Джуда на перспективу

Важно поддерживать эту сменяемость, чтобы на подходе всегда был новый актив. Нико Ковач спас «Боруссию» – при этом не стоит забывать, что ещё зимой дортмундцы шли вообще за пределами топ-10, надежды на еврокубки (не говоря уже об ЛЧ ) не было. Так что и к таким обновлениям стоит подходить с осторожностью. В то же время клуб нашёл нового футболиста, который способен стать новым главным активом.

Вырос младший брат Джуда Беллингема Джоб. 19-летний хавбек прошёл почти тот же путь, что его брат. Начинал в «Бирмингеме», но после перебрался в «Сандерленд» и попробовал свои силы в борьбе за выход в АПЛ . Команда выбралась в элиту по итогам минувшего сезона – так что и футболист собрался на повышение.