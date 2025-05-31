«Барсе» интересны Мартинелли и Коман в случае неудачи с Рэшфордом и Диасом

«Барселона» рассматривает 23-летнего вингера «Арсенала» Габриэла Мартинелли и 28-летнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана как альтернативные варианты, если каталонцам не удастся подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля» или Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, «Барселона» готова заплатить за Диаса, однако не рассматривает покупку Рэшфорда, предпочитая вариант аренды английского нападающего.
Ребята сорвали большой куш, а это всегда интересно, азартно, особенно когда уверенные в себе игроки весь месяц скучно переводят одни очки в другие, а тут бац в последний день, час, минуту, секунду их раз и обходят на финишной ленточке.
От этого конкурс только выигрывает, становится интереснее.
Недовольные?
Ну тут всё просто: «ваши ожидания, это ваши проблемы».
Ребята сорвали большой куш, а это всегда интересно, азартно, особенно когда уверенные в себе игроки весь месяц скучно переводят одни очки в другие, а тут бац в последний день, час, минуту, секунду их раз и обходят на финишной ленточке.
От этого конкурс только выигрывает, становится интереснее.
Недовольные?
Ну тут всё просто: «ваши ожидания, это ваши проблемы».
А это без малого 10 тысяч, причём соперникам по группе всё посчитано. Посмотрите, пожалуйста...
А это без малого 10 тысяч, причём соперникам по группе всё посчитано. Посмотрите, пожалуйста...