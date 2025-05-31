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«Барсе» интересны Мартинелли и Коман в случае неудачи с Рэшфордом и Диасом

сегодня, 00:50

«Барселона» рассматривает 23-летнего вингера «Арсенала» Габриэла Мартинелли и 28-летнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана как альтернативные варианты, если каталонцам не удастся подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля» или Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «Барселона» готова заплатить за Диаса, однако не рассматривает покупку Рэшфорда, предпочитая вариант аренды английского нападающего.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:28
О долгах не стоит забывать
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:18, ред.
Этот месяц один из лучших в конкурсе за всё время, наконец то побеждают пользователи, которые делают прогнозы, а не просто переводят "заработанные" очки в "выигрышные".
Ребята сорвали большой куш, а это всегда интересно, азартно, особенно когда уверенные в себе игроки весь месяц скучно переводят одни очки в другие, а тут бац в последний день, час, минуту, секунду их раз и обходят на финишной ленточке.
От этого конкурс только выигрывает, становится интереснее.
Недовольные?
Ну тут всё просто: «ваши ожидания, это ваши проблемы».
протон
протон
сегодня в 02:50
Ну вот итог группы, из лидиров практически нет знакомых. Все игроки, которые трудились, набирая столь важные очки изначально, которые были в лидерах, проиграли бой по всем группам. Для группы Заболотного не осталось очков поиграть. Какой смысл играть с фермерами. В моей группе Shlomo и A. S. A. к которым я отношусь с уважением, внесли такой труд в упорной борьбе в течении месяца и в одночасье все разрушилось. Для меня победитель в мой группе Shlomo, так как на второй строчке, игрок с первого дня не выключался из игры.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:37
Доброй ночи. Вы лидер группы. Рейтинги обновляются раз в час.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:59
Доброй ночи! Почему то не прибавились набранные за вечер очки.
А это без малого 10 тысяч, причём соперникам по группе всё посчитано. Посмотрите, пожалуйста...
Гость
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