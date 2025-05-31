«Барсе» интересны Мартинелли и Коман в случае неудачи с Рэшфордом и Диасом

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сегодня, 00:50

«Барселона» рассматривает 23-летнего вингера «Арсенала» и 28-летнего нападающего «Баварии» как альтернативные варианты, если каталонцам не удастся подписать из «Ливерпуля» или из «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «Барселона» готова заплатить за Диаса, однако не рассматривает покупку Рэшфорда, предпочитая вариант аренды английского нападающего.