Тен Хаг хочет подписать Антони в «Байер»

Новый главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг начал планировать трансферную кампанию.
Голландский специалист хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.
Бразилец уже играл под руководством тен Хага в МЮ и «Аяксе».
Новый главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг начал планировать трансферную кампанию.
Голландский специалист хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.
Бразилец уже играл под руководством тен Хага в МЮ и «Аяксе».
Антони единственный игрок, у которого есть личный фотограф, нанятый Антони делать пафосные снимки хозяина на матчах. Для плакатов, постеров, соцсетей, памяти и надгробной плиты. По моему эпоха фриков только начинается.
Антони единственный игрок, у которого есть личный фотограф, нанятый Антони делать пафосные снимки хозяина на матчах. Для плакатов, постеров, соцсетей, памяти и надгробной плиты. По моему эпоха фриков только начинается.