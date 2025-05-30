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Тен Хаг хочет подписать Антони в «Байер»

вчера, 18:16

Новый главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг начал планировать трансферную кампанию.

Голландский специалист хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Бразилец уже играл под руководством тен Хага в МЮ и «Аяксе».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:43
Хаг лично брал его за 100, вот пусть теперь те же 100 млн и платит раз уж так запал на этого перца!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:51
Жаль Байер. Опять у Баварии не будет достойного соперника в чемпионате
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:50
В финальном матче мы снова увидели типичного Антони. Никакой гарантии, что он будет феерить в Байере хотя бы как в Бетисе. С ним всё уже понятно, что под давлением он никакой игрок. Более менее в той команде где от него ничего не ждут)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
Бетис сделает ошибку, если не выкупит Антони. Надо договариваться.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith ответ catal (раскрыть)
вчера в 18:41
так пусть уводит из МЮ "своих" может у МЮ появятся шансы, да игра пойдет не так как в этом сезоне
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:35
Это была стратегия Хага, выгнать Антони из МЮ, чтобы дешевле потом его подписать в Байер)
catal
catal ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 18:30
Тен Хаг пол-Аякса в МЮ привел. И что из этого вышло?
catal
catal
вчера в 18:28
Это бомба, учитывая что все поняли, насколько Антони больной на всю голову псих.
Антони единственный игрок, у которого есть личный фотограф, нанятый Антони делать пафосные снимки хозяина на матчах. Для плакатов, постеров, соцсетей, памяти и надгробной плиты. По моему эпоха фриков только начинается.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:24
Ну по-хорошему он всех "своих" должен забирать из МЮ.
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