Артём Дзюба высказался о продлении контракта с «Акроном»

Нападающий тольяттинского «Акрона» высказался о продлении контракта с клубом:

Сегодня я подписал контракт с «Акроном» ещё на один год. Спасибо огромное городу, болельщикам, людям, вообще всем тем, кто связан с «Акроном». Всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города. Спасибо моим партнёрам замечательным. Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем ещё выше подняться и быть лучше как команда и как коллектив. Ещё годик меня придётся потерпеть. Ну и спасибо огромное нашему медицинскому штабу, всем. Продолжаем работать! Административному штабу, ну и тренерскому штабу особенно. Вы делаете огромную-огромную работу. И, конечно же, самый, наверное, главный человек, который больше всего повлиял на то, что я решил продлить контракт — спасибо за доверие — это Заур Эдуардович. Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорила.