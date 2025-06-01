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Артём Дзюба высказался о продлении контракта с «Акроном»

вчера, 19:27

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о продлении контракта с клубом:

Сегодня я подписал контракт с «Акроном» ещё на один год. Спасибо огромное городу, болельщикам, людям, вообще всем тем, кто связан с «Акроном». Всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города. Спасибо моим партнёрам замечательным. Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем ещё выше подняться и быть лучше как команда и как коллектив. Ещё годик меня придётся потерпеть. Ну и спасибо огромное нашему медицинскому штабу, всем. Продолжаем работать! Административному штабу, ну и тренерскому штабу особенно. Вы делаете огромную-огромную работу. И, конечно же, самый, наверное, главный человек, который больше всего повлиял на то, что я решил продлить контракт — спасибо за доверие — это Заур Эдуардович. Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорила.

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drug01
drug01
вчера в 19:57
Еще год будет в игре! Очень хорошо!
lotsman
lotsman
вчера в 19:53
Конечно скажет спасибо. Иначе пришлось бы завершать карьеру.)
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