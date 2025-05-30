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Большая перестройка в «Милане». Вернули Аллегри и готовятся к тяжёлому сезону

вчера, 16:00
Массимилиано Аллегри

Приходится отбиваться от покупателей.

Разругались с португальцами

Фонсека изначально казался неправильным выбором – тренер в последние годы лишь стагнировал. Это «Милан» мало заботило – в клубе не стали держаться за Пиоли, поэтому пришлось экстренно назначить хоть кого-то. Паулу продержался у руля «россонери» полгода – после его сменил соотечественник Сержиу Консейсау.

Экс-наставник «Порту» в «Милане» начал довольно уверенно – взял с командой Суперкубок Италии. Это был важный сигнал – у команды появился эмоциональный импульс, за который можно было зацепиться. При этом магия быстро рассеялась. Стало ясно, что специалист довольно требовательный, не подбирает выражений с игроками, плюс использует жёсткие методы работы. Ряду футболистов «Милана» это пришлось не по душе.

В итоге Консейсау разругался с Моратой и Калабрией – а ведь это лидеры команды. Тогда боссы встали на сторону тренера и экстренно отправили неугодных по арендам, нашли замену. Но с тех пор Сержиу себя только закапывал. «Милан» вылетел из ЛЧ от «Фейеноорда», в Серии А так и остался где-то на окраине топ-10, так ещё и в финале Кубка Италии уступил «Болонье». После этого тренеру сказали об увольнении. Вчера информация официально подтвердилась. К моменту финала сам Консейсау решил, что покинет команду в любом случае – клуб и тренер быстро устали друг от друга.

Обращаются к проверенному варианту

У «россонери» просто не образовалась химия с Консейсау, это естественно. При поиске рассматривали разные кандидатуры. Сообщалось об интересе к Роберто Де Дзерби, Антонио Конте. Первый разругался с игроками «Марселя» – при этом быстро ситуация вернулась в норму. Что касается последнего, менеджер на тот момент тренировал «Наполи» и не казалось, что летом специалист покинет клуб. После оформления титула возникли проблемы – но в итоге неаполитанцы смогли договориться о продолжении сотрудничества. Так что «Милану» пришлось выбирать из того, кто доступен на рынке свободных агентов.

Как раз таким оказался Массимилиано Аллегри. И логика в таком выборе тоже есть. Не просто потому, что других вариантов не было или они были ещё хуже. Массимилиано уже работал в «Милане» и хорошо знаком с системой, выстроенной в клубе. Вдобавок у специалиста довольно большой опыт на топ-уровне. После чемпионства с «Миланом», он пошёл укреплять гегемонию «Ювентуса» – взял с «бьянконери» пять титулов в Серии А подряд, четыре Кубка, Суперкубок Италии, дважды пробивался в финал ЛЧ.

Для Аллегри важны игроки-виртуозы – он даст свободу творить

Вдобавок есть резон предположить, что под требования Аллегри нынешний состав подойдёт куда лучше, чем под философию Консейсау. Опять же, Сержиу – жёсткий тренер, который требует от игроков дисциплины и исполнительности. За «Миланом» же закрепился статус команды настроения. В хорошей форме футболисты – свободные художники, которые умеют творить, в плохой перестают даже мяч держать в ногах – одна проблема наслаивается на другую.

И как раз Аллегри при строительстве команды опирается на индивидуальное мастерство футболистов. Он не так мучает их тактическими нюансами, всевозможными установками и оставляет свободу для креатива. Особенно это касается футболистов в центре поля. Чтобы это работало, нужны исполнители высокого уровня – и в этом плане есть мэтч. Леау, Пулишич, Рейндерс – это все те, кто способен созидать. Неплохое сочетание особенностей состава и принципов тренера.

«Россонери» недозаработали – а тренеру нужны трансферы

Проблема тут в другом. Это раньше Аллегри работал в командах, которые борются за титулы – и амбиции на трансферном рынке были соответствующие. Но в последние годы специалист попал в другие реалии. Ещё когда он вернулся в «Юве», то столкнулся с необходимостью жить по средствам. Спасением должен был стать трансфер Погба свободным агентом – но тот сразу выбыл из-за серьёзной травмы, так и не сумев помочь тренеру. Без качественного плеймейкера в центре игра «старой синьоры» превратилась в болото, это для Аллегри печальная данность. И ведь туринцы даже не могли побороться за таких игроков, как тот же Беллингем. Финансовое положение не позволяло.

В «Милане» есть креативные футболисты – но, опять же, они нестабильны и не способны давать одинаково высокий результат на длительной дистанции. Качество футбола Аллегри из-за бессистемности напрямую зависит от наличия классных плеймейкеров. Без них хаотичный стиль Массимилиано станет просто тягомотным. Но у клуба просто нет достаточно влияния для топ-трансферов. Команда не борется за титулы, пребывает в стадии спада. Такие игроки, как Беллингем, Вирц и другие не заходят сюда ехать.

«Милан» может потерять ключевых игроков

В то же время придётся потрудиться, чтобы хотя бы сохранить то, что есть. Европейские гранды вовсю присматриваются к лидерам «россонери». «Сити», например, готов побороться за Тиджани Рейндерса. Голландец был связующим звеном для «Милана» в центре поля, забил 10 мячей и отдал 4 голевые за 37 матчей чемпионата. «Горожане» оценивают футболиста в 55 млн евро и готовы добавить пять миллионов в виде бонусов. «Россонери» отказались от предложения «небесно-голубых», но переговоры не сворачиваются, а значит, угроза потери ещё есть.

Интерес к Леау ещё в начале мая обозначали «Челси», «Арсенал» и «Аль-Наср». «Аристократы» провели предварительные переговоры, «Арсенал» параллельно ведёт Нико Уильямса из «Атлетика», вариант с «Аль-Насром» неинтересен уже самому футболисту. Тут «Милан» выставил ценник в 75 миллионов евро. Это, может, и собьёт интерес, но если лондонцы всё же доведут сделку до оформления, то «Милан» потеряет своего лидера – пусть и нестабильного.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 11:55
Может быть, потратил доставшиеся от телека деньги не на яхты руководству, а на поиск спонсоров, топового тренера по работе с клубами третьего ряда (эмери проваливался в арсенале и псж), настройке всей клубной системы команд на один лад, академии, инфраструктуры, скаутинга. Покупка более дорогого оборудования и специалистов. Гляньте на тот же МС - клуб ночами не спал но урвал себе богатых владельцев-спонсоров в конце нулевых. Победил кучу конкурентов в борьбе за "шейхов" Чтоб стать "мешком". Да и затем - это бедный имеет право быть глупым, а когда обзоводишься деньгами, то башка начинает варить на автомате. И сидеть на попе ровно больше не получается.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:00
А в чём конкретно заслуга АВ в огромных телевизионных контрактах??? Какой вклад именно этот клуб внёс???
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:14
аллегри не поможет Милану, от силы зацепятся за еврокубки
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:06
И трасляции удача, и арабы 8 прост. Такпочему именно ВИЛЛА, а не лидс какой-нибудь. Никогдаоб этом клубе ничего не слышно было, кроме что там дион даблин играл. А тут одно лишь везение? Как-то тенденциозно вы обьясняете - ваши тезисы - это всегда что-то стопудовое. Акогда вам контрдоврды... Та не, счастливый случай прост))) 8 ж еще развести надо. Да если б грилишь не бухал - а на момент перехода так и было - то мож и играл бы на сто лямов, тк навыки там очевидные + внешка. Кароч, вы к ак ворон эдгара по - любое чудо, любую гигантскую работу изгадите (кроме своей, естесственно) криком - та не, фигня эт, повезло прост
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:27
Научилась зарабатывать??? Немудренно с контрактами от трансляции АПЛ подняться. А на продажах они заработали только благодаря арабам, которые за средних игроков выкинули огромные бабки. Да ещё когда-то МС подкинул им за Грилиша 100, который сомнительно, что и вдвое дешевле стоил.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:02
100проц! Я тоже офигел когжа этот середняк поднялся со дна бундеслиги и выиграл чемп параллельно достойно играя в европе. Ну, ладно, раз в год и байер стреляет, подумал я, но когда байер и в этом сезоне оставил позади почти всех в чемпионате, ту же боруссию, и еще не слишком обкакался в лч... Да, тоже команда в топ10 по стоимости состава, как и АВ, но они, подобно Арсеналу, подобно Интеру, почти всех вырастили до такого ценника!!! Просто может хоть кто-то объяснить, что за чудо? Это сродни порту, ставшему лучщим в европе, сродни греции, сделавшей то же самое, сродни лестеру, грохнувшему англию и днепру, прошедшему в финал ле сквозь наполи бенитеса и игуаина. Кааааак!!!?!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:55
Во-первых - да, в лигу европы
Во-вторых, она научилась зарабатывать, войдя в топ10 самых дорогих составов и топ8 самых крутых команд этой лч. Так еще умудрилась в ле квалифицироваться! Востину, эмери лучший в мире тренер команд третьего ряда
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:55
И АВ куда там надулась??? В ЛЕ??? Ну ни... себе!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:49
Куда там Байер надулся??? Дальше что ждёт??? Единичные выстрелы и воспитания молодёжи для топ-клубов??? Вот и тренера позвали подходящего, что бы работать с перспективными игроками и продавать. Та уже в Баварию ушёл, Вирц следующий. Ещё кого-нибудь прихватят. Надулись лишь, что бы выиграть бундеслигу и кубок Германии.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:23
Милан перестал быть суперклубом сразу после реванша с Ливером. Те 2 серии а вхождение в четверку лучших в лч, которые они добивались после этого, ищ серии (а) раз в гол и палка стреляет. Нет денег (на уровне топ10 команд европы) и нет интеллекта на уровне соседей по стадиону, которые тратят на уровне боруссии, но раз за разом выходят в финал лч, а также каждый год борются за чемпионство Италии. Например, за это время Реал взял 6 лч. Мда, грустно, что милан и мю сдулись, но весело, что за это время надулся псж, байер, астон вилла и мс.
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