Большая перестройка в «Милане». Вернули Аллегри и готовятся к тяжёлому сезону

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вчера, 16:00

Приходится отбиваться от покупателей.

Разругались с португальцами

Фонсека изначально казался неправильным выбором – тренер в последние годы лишь стагнировал. Это «Милан» мало заботило – в клубе не стали держаться за Пиоли, поэтому пришлось экстренно назначить хоть кого-то. Паулу продержался у руля «россонери» полгода – после его сменил соотечественник Сержиу Консейсау.

Экс-наставник «Порту» в «Милане» начал довольно уверенно – взял с командой Суперкубок Италии. Это был важный сигнал – у команды появился эмоциональный импульс, за который можно было зацепиться. При этом магия быстро рассеялась. Стало ясно, что специалист довольно требовательный, не подбирает выражений с игроками, плюс использует жёсткие методы работы. Ряду футболистов «Милана» это пришлось не по душе.

В итоге Консейсау разругался с Моратой и Калабрией – а ведь это лидеры команды. Тогда боссы встали на сторону тренера и экстренно отправили неугодных по арендам, нашли замену. Но с тех пор Сержиу себя только закапывал. «Милан» вылетел из ЛЧ от «Фейеноорда», в Серии А так и остался где-то на окраине топ-10, так ещё и в финале Кубка Италии уступил «Болонье». После этого тренеру сказали об увольнении. Вчера информация официально подтвердилась. К моменту финала сам Консейсау решил, что покинет команду в любом случае – клуб и тренер быстро устали друг от друга.

Обращаются к проверенному варианту

У «россонери» просто не образовалась химия с Консейсау, это естественно. При поиске рассматривали разные кандидатуры. Сообщалось об интересе к Роберто Де Дзерби, Антонио Конте. Первый разругался с игроками «Марселя» – при этом быстро ситуация вернулась в норму. Что касается последнего, менеджер на тот момент тренировал «Наполи» и не казалось, что летом специалист покинет клуб. После оформления титула возникли проблемы – но в итоге неаполитанцы смогли договориться о продолжении сотрудничества. Так что «Милану» пришлось выбирать из того, кто доступен на рынке свободных агентов.

Как раз таким оказался Массимилиано Аллегри. И логика в таком выборе тоже есть. Не просто потому, что других вариантов не было или они были ещё хуже. Массимилиано уже работал в «Милане» и хорошо знаком с системой, выстроенной в клубе. Вдобавок у специалиста довольно большой опыт на топ-уровне. После чемпионства с «Миланом», он пошёл укреплять гегемонию «Ювентуса» – взял с «бьянконери» пять титулов в Серии А подряд, четыре Кубка, Суперкубок Италии, дважды пробивался в финал ЛЧ .

Для Аллегри важны игроки-виртуозы – он даст свободу творить

Вдобавок есть резон предположить, что под требования Аллегри нынешний состав подойдёт куда лучше, чем под философию Консейсау. Опять же, Сержиу – жёсткий тренер, который требует от игроков дисциплины и исполнительности. За «Миланом» же закрепился статус команды настроения. В хорошей форме футболисты – свободные художники, которые умеют творить, в плохой перестают даже мяч держать в ногах – одна проблема наслаивается на другую.

И как раз Аллегри при строительстве команды опирается на индивидуальное мастерство футболистов. Он не так мучает их тактическими нюансами, всевозможными установками и оставляет свободу для креатива. Особенно это касается футболистов в центре поля. Чтобы это работало, нужны исполнители высокого уровня – и в этом плане есть мэтч. Леау, Пулишич, Рейндерс – это все те, кто способен созидать. Неплохое сочетание особенностей состава и принципов тренера.

«Россонери» недозаработали – а тренеру нужны трансферы

Проблема тут в другом. Это раньше Аллегри работал в командах, которые борются за титулы – и амбиции на трансферном рынке были соответствующие. Но в последние годы специалист попал в другие реалии. Ещё когда он вернулся в «Юве», то столкнулся с необходимостью жить по средствам. Спасением должен был стать трансфер Погба свободным агентом – но тот сразу выбыл из-за серьёзной травмы, так и не сумев помочь тренеру. Без качественного плеймейкера в центре игра «старой синьоры» превратилась в болото, это для Аллегри печальная данность. И ведь туринцы даже не могли побороться за таких игроков, как тот же Беллингем. Финансовое положение не позволяло.

В «Милане» есть креативные футболисты – но, опять же, они нестабильны и не способны давать одинаково высокий результат на длительной дистанции. Качество футбола Аллегри из-за бессистемности напрямую зависит от наличия классных плеймейкеров. Без них хаотичный стиль Массимилиано станет просто тягомотным. Но у клуба просто нет достаточно влияния для топ-трансферов. Команда не борется за титулы, пребывает в стадии спада. Такие игроки, как Беллингем, Вирц и другие не заходят сюда ехать.

«Милан» может потерять ключевых игроков

В то же время придётся потрудиться, чтобы хотя бы сохранить то, что есть. Европейские гранды вовсю присматриваются к лидерам «россонери». «Сити», например, готов побороться за Тиджани Рейндерса. Голландец был связующим звеном для «Милана» в центре поля, забил 10 мячей и отдал 4 голевые за 37 матчей чемпионата. «Горожане» оценивают футболиста в 55 млн евро и готовы добавить пять миллионов в виде бонусов. «Россонери» отказались от предложения «небесно-голубых», но переговоры не сворачиваются, а значит, угроза потери ещё есть.

Интерес к Леау ещё в начале мая обозначали «Челси», «Арсенал» и «Аль-Наср». «Аристократы» провели предварительные переговоры, «Арсенал» параллельно ведёт Нико Уильямса из «Атлетика», вариант с «Аль-Насром» неинтересен уже самому футболисту. Тут «Милан» выставил ценник в 75 миллионов евро. Это, может, и собьёт интерес, но если лондонцы всё же доведут сделку до оформления, то «Милан» потеряет своего лидера – пусть и нестабильного.