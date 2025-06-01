ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов. Клуб сделал то, что не удавалось с Месси, Неймаром и Мбаппе

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сегодня, 01:27

В финале с рекордом разгромили «Интер».

Когда ПСЖ выкарабкивался с 15-го места в основной сетке Лиги чемпионов, ни о каких надеждах о победе в турнире речи не шло. Еще раньше, когда ПСЖ покидал Килиан Мбаппе, на перспективах в ЛЧ ставили крест и шуршали о том, что катарцы теряют интерес к проекту, который за столько лет вложений и с участием таких суперзвезд не добился главного – победы в Лиге чемпионов.

И вот, это случилось. ПСЖ выиграл заветный турнир, причем сделал это красиво, стильно, с большим запасом. Чуть ли не впервые при этом участвовал в розыгрыше без готовой суперзвезды в составе, но с приготовленной прямо по ходу сезона. И более того, эта суперзвезда стала не главной фигурой в решающем матче, что только подчеркивает феноменальный потенциал и запас этого ПСЖ .

После такого матча сложно рассуждать о каких-то игровых перипетиях. Интриги и тактической борьбы попросту не было. ПСЖ не придумывал ничего особенного – он просто показал свой оптимальный футбол при идеальном составе. Уже один итог первого тайма продемонстрировал, что у «Интера» просто нет контраргументов. 13:2 по ударам к перерыву при 62-процентном владении мячом у ПСЖ . 5:0 по ударам в створ. Но главное – никаких шансов у «Интера». Точнее, был один полумомент после стандарта у Маркуса Тюрама. И все. К концу игры статистика оказалась не сильно лучше: еще три пропущенных мяча и 23:8 по ударам.

Центр решает

В целом ПСЖ переиграл «Интер» по всем статьям и по всем параметрам. Во всех линиях. Но, пожалуй, снова ключевым фактором в реализации стиля стала успешная игра троицы в полузащите. Витинья, Фабиан Руис и Жоау Невеш – это теневые творцы того блестящего успеха, которого добился нынешний ПСЖ .

Можно обратить внимание на движение этих троих в разных фазах игры. Они заполняют то пространство, которое необходимо для создания перевеса в обороне или в атаке. Опускаясь назад, они уплотняют зону в штрафной и рядом с ней так, что протиснуться крайне сложно, а переходя в атаку, позволяют тройке нападающих перемещаться в хаотичном порядке, оставляя простор и держа в уме мысль, что там точно окажется кто-то из тройки хавбеков. В таком подходе ключевую роль играет взаимопонимание и слаженность действий, всех узлов механизма, где у каждого много амплуа, но все они понимают, в какой момент нужно предпринять тот или иной шаг.

В этом сила современного ПСЖ , который и позволяет себе душить любую команду. Все те же три полузащитника создают доступность для короткой передачи любому партнеру в любой момент. Еще, конечно, стоит отметить и вклад крайних защитников в этот живой организм и в эту гибкость. При этом если один из них идет вперед, другой остается. И в нынешнем формате перекос в сторону Ашрафа Хакими, хотя и Нуну Мендеш здорово умеет и любит подключаться к атакам. Марокканцу это позволено в большей степени ввиду его опыта.

Поэтому при идеально сработавшем механизме ПСЖ у «Интера» шансов в принципе не было. Симоне Индзаги пытался что-то сделать как раз с флангами, сохраняя в центре кулак из Николо Бареллы, Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Но им противостоять топовым визави в идеальной форме было крайне сложно. Нет такой динамики и пространства для поимки соперника на увлеченности каким-то компонентом игры или перекосе, как это получалось делать с «Барселоной» и ее авантюрным подходом.

Новый Усман

Отдельно стоит отметить игру Усмана Дембеле. Его взросление и преображение, которое достигло пика в финале. Для кого-то эти слова могут показаться странными, потому что француз, забивавший чуть ли не в каждой игре, тут голами или какими-то супермоментами не отметился. Но в этом и есть зрелость. Прежний, даже очень крутой Дембеле был привязан больше к своей зоне, действовал более-менее предсказуемо со своими смещениями, ускорением и дриблингом. Он был опасен, но опасен все же немного однообразно.

Теперь Дембеле слился с подключающимися в любой зоне Руисом, Витиньей и Невешем, а также с парой поддерживающих атаку партнеров – кто бы там ни был: от Баркола и Хвичи до Маюлу и Дуэ. Тут у него две голевые передачи и еще уйма моментов, где пасы предшествовали чему-то опасному. Острота Усмана стала более умной, более хитрой, более непредсказуемой – если раньше Дембеле с мячом представлял угрозу сам по себе и был очень опасной, но единственной такой точкой напряжения, будучи с мячом в ногах, то теперь он и сам угроза, но еще и все его партнеры в округе таят не меньшую остроту, поскольку Усман может в любой момент придумать какой-то ловкий ход, чтобы доставить мяч до них.

В этом его большая сила, его большой прогресс, который делает Дембеле одним из явных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

Ну, а за финал большую часть лавров получит 19-летний Дезире Дуэ, который и пару голов забил, и голевую передачу сделал. Кстати, комментаторы шутили, что вингера сменили через четыре минуты после дубля, потому что он снял футболку и получил желтую карточку. Но есть ощущение, что это не шутка. Зная, как Луис Энрике привержен дисциплине (даже при счете 5:0 он психовал, когда кто-то допускал брак), испанец решил при счете 3:0 пожертвовать игроком «в огне», не сильно потеряв в качестве, чем рискнуть шальным вторым предупреждением и игрой в меньшинстве. В этом есть логика.