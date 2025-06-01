Маурицио Сарри возвращается в «Лацио»

1748794505

вчера, 19:15

вновь возглавит римский «Лацио».

Клуб достиг договоренности с 66-летним специалистом и предложил ему контракт по схеме «2+1» — два года с возможностью продления еще на один сезон.

Сарри уже работал в «Лацио» с 2021 года до марта 2024-го. Он ушел из клуба по собственному желанию, однако теперь стороны договорились о возвращении. Руководство рассчитывает, что опытный тренер сможет стабилизировать результаты команды и вернуть её в число претендентов на еврокубки.

Официальное подписание контракта ожидается в ближайшее время.