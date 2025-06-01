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ПСЖ стал первым клубом, вышедшим на КЧМ-2029

сегодня, 14:18

В финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» (5:0).

Благодаря этому успеху ПСЖ гарантировал себе место на Клубном чемпионате мира 2029 года, став первым клубом, который обеспечил участие в турнире.

Кроме того, команды, которые выиграют Лигу чемпионов в следующих трёх сезонах, также получат право выступить на следующем Клубном чемпионате мира.

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ПСЖ
Перевод с rmcsport.bfmtv.com Фото: Сайт bangkokpost.com
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Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:52
Бред а не кубок
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:20
Скажем так:
"Более чем достойный участник клубного чемпа! Но!
Где мы, а где 2029 год!?"
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