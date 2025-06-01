Испания — Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (5.06.2025)

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вчера, 15:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Испания. Поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа сборной Франции оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

Испания в групповом этапе набрала больше всех очков, из четырёх групп. Разница мячей у сборной также говорит сама за себя, 13 забитых, и 4 пропущено. Нельзя не упомянуть про то, что сборная Испании является действующим чемпионом Европы. Две последние встречи Испании были проведены в 1/4 Лиги Наций со сборной Нидерландов, и завершились ничьёй в первом матче (2:2), и победой во втором (4:3).

Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте, с заработанными 13 очками, столько же очков заработала Италия, занимавшая второе место. Две последние встречи Франции завершились поражением от сборной Хорватии в первом матче 1/4 Лиги Наций (0:2), и победой во второй встрече (3:0).

Информация для ставок

Сборная Испании не проигрывает на протяжении 18 игр

Франция проиграла три из десяти последних матчей

В пяти последних играх между этими сборными Франция выиграла два раза

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.