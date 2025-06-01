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Испания — Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (5.06.2025)

вчера, 15:06
Испания

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Испания. Поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа сборной Франции оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Лига наций 2024/2025
Испания
Франция
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
05 июня 2025, 21:45
четверг
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.46 3.36 2.99
Pinnacle 2.53 3.25 3.04
Pari 2.50 3.25 3.00
Winline 2.60 3.20 2.85

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

Испания в групповом этапе набрала больше всех очков, из четырёх групп. Разница мячей у сборной также говорит сама за себя, 13 забитых, и 4 пропущено. Нельзя не упомянуть про то, что сборная Испании является действующим чемпионом Европы. Две последние встречи Испании были проведены в 1/4 Лиги Наций со сборной Нидерландов, и завершились ничьёй в первом матче (2:2), и победой во втором (4:3).

Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте, с заработанными 13 очками, столько же очков заработала Италия, занимавшая второе место. Две последние встречи Франции завершились поражением от сборной Хорватии в первом матче 1/4 Лиги Наций (0:2), и победой во второй встрече (3:0).

Информация для ставок

  • Сборная Испании не проигрывает на протяжении 18 игр
  • Франция проиграла три из десяти последних матчей
  • В пяти последних играх между этими сборными Франция выиграла два раза

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.22 1.60 1.68 2.22 1.31 3.22
Pinnacle 2.29 1.67 1.70 2.23 1.36 3.26
Pari 1.70 2.20
Winline 2.18 1.68 1.64 2.26 1.32 3.40
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