Единственный болельщик «Интера» встретил команду после поражения от ПСЖ

После разгромного поражения в финале Лиги чемпионов «Интера» от ПСЖ, сегодня в миланском аэропорту «нерадзурри» встречал лишь один болельщик — Марко, который не скрывал эмоций:
Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов.
у ПСЖ были другие скорости, стоящий футбол Ювентуса, Милана и Интера таким как раз на руку. потому итальянские клубы ничего не показывают в еврокубках.
Интер вышел в финал чисто на везении. у Баварии и Барсы с реализации проблем. Индзаги от своей тактики не отходил ни разу, тактической гибкости нет в принципе, команда вообще не перестраивается, если уж летит в пропасть, то летит. Скудетто отдали Наполи. Кубок у Болоньи. ЛЧ на классе забрал ПСЖ,
нужны новые идеи.
у ПСЖ были другие скорости, стоящий футбол Ювентуса, Милана и Интера таким как раз на руку. потому итальянские клубы ничего не показывают в еврокубках.
Интер вышел в финал чисто на везении. у Баварии и Барсы с реализации проблем. Индзаги от своей тактики не отходил ни разу, тактической гибкости нет в принципе, команда вообще не перестраивается, если уж летит в пропасть, то летит. Скудетто отдали Наполи. Кубок у Болоньи. ЛЧ на классе забрал ПСЖ,
нужны новые идеи.