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Единственный болельщик «Интера» встретил команду после поражения от ПСЖ

вчера, 17:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

После разгромного поражения в финале Лиги чемпионов «Интера» от ПСЖ, сегодня в миланском аэропорту «нерадзурри» встречал лишь один болельщик — Марко, который не скрывал эмоций:

Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
вчера в 22:48
Истинный болельщик!
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 22:40
Мне нравится Энрике и благодарю ему за его трофеи в Барселоне , но честно я ждал победы нерадзурри ... ну честно Интер Италия давно не видели итальянцев на педьестале ! Уж противно от этого ПСЖ ... не люблю их , ненавижу ... особенно пару неблагодарных футболистов ! Там вот только Кварцхелия молорик сафонов и хакими ! Остальные одни понторезы
матос
матос ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:27
не выиграют !!!
матос
матос ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:26
Что Интер да и Юве до этого по 2 раза за 3 сезона в финал ЛЧ выходили это везение??? ПСЖ играет в чемпе 1 команды с громадными финансовыми возможностями где могут и 3й состав на матч выставлять и по любому выиграть.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:05
Это когда Интер был многолетним гегемоном? Информация не верная.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:04
достаточный уровень, чтоб один представительт Л1 кастрировал многолетнего гегемона Серии А со счетом 5-0 ))
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
И какой уровень Лиги 1??? Как был слабейший чемпионат в топ 5 так и остался. И хоть 10 раз подряд ПСЖ выиграет ЛЧ это ничего не изменит. Никто не судит о силе чемпионате по одному представителю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:25
финал показал уровень Лиги 1 и Серии А.
у ПСЖ были другие скорости, стоящий футбол Ювентуса, Милана и Интера таким как раз на руку. потому итальянские клубы ничего не показывают в еврокубках.
Интер вышел в финал чисто на везении. у Баварии и Барсы с реализации проблем. Индзаги от своей тактики не отходил ни разу, тактической гибкости нет в принципе, команда вообще не перестраивается, если уж летит в пропасть, то летит. Скудетто отдали Наполи. Кубок у Болоньи. ЛЧ на классе забрал ПСЖ,
нужны новые идеи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:22
а игроки извинились перед Марко?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:41
У Интера свой Хатико - Марко.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:23
Матерацци???
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